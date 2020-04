Gigabyte annonce la nouvelle gamme de moniteurs 165 Hz

Apparemment, Gigabyte a décidé de donner un souffle nouveau à sa gamme de moniteurs de jeu, en fait, la société a produit 5 nouveaux modèles différents sur certains points, mais tous unis par le taux de rafraîchissement de 165 Hz.

Les modèles en question sont Gigabyte G27F, G27Q, G27FC, G27QC et G32QC, équipé d’un écran IPS et de toutes les technologies nécessaires aujourd’hui pour une excellente expérience de jeu.

Les caractéristiques de la nouvelle gamme

Les modèles G27F et G27Q en plus des fonctionnalités déjà soulignées, ils partagent la diagonale de 27 pouces mais avec une résolution respectivement en FullHD et QHD (2560 x 1440). Le temps de réponse est également identique à 1 ms et le taux de rafraîchissement de 144 Hz peut être overclocké jusqu’à 165Hz.

Quant à la qualité de l’image affichée, les deux moniteurs offrent un couverture de 92% de la gamme de couleurs DCI-P3 et de 120% de la gamme de couleurs sRGB (117% sRGB pour G27F), avec prise en charge de FreeSync et G-Sync frotter le tout.

Quant aux modèles à la place GIGABYTE G27FC et G27QC, nous trouvons toujours la diagonale de 27 pouces pour inclure une résolution FullHD pour le premier et une résolution QHD pour le second, les deux ont un taux de rafraîchissement de 165 Hz mais se distinguent des modèles précédents pour une courbure de 1500R.

Le modèle haut de gamme est le G32QC, qui offre un panneau incurvé 1500R avec une résolution de 2560 × 1440 pixels et il ne diffère pas beaucoup des jeunes frères dans le domaine de la performance, mais il augmente pour la certification Écran VESA HDR400, signe absolu d’un meilleur rendu des couleurs de l’image.

Gigabyte n’a pas encore annoncé les prix catalogue des moniteurs, qui semblent pourtant très proches des débuts.