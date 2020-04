GIGABYTE renouvelle sa gamme d’ordinateurs portables AERO et AORUS

GIGABYTE a été une autre des grandes marques en rejoignant le rénover vos ordinateurs portables hautes performances profitant de la présentation des nouveaux processeurs Intel Core de 10e génération, basée sur l’architecture du lac Comet-S, et l’arrivée de GeForce RTX série 20 Super Mobile, Ils maintiennent les spécifications clés des modèles de bureau et utilisent l’architecture Turing.

Ce renouvellement se concentre sur les familles AERO et AROUS. Le premier est conçu pour les professionnels, les artistes et les créatifs, et le second est principalement destiné aux joueurs. Les deux utilisent les nouveaux processeurs Intel Core de 10e génération dans des configurations de jusqu’à 8 cœurs et 16 threads, ce qui signifie qu’ils sont prêts à couvrir facilement les besoins de tout type d’utilisateur, même les plus exigeants.

Les nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 20 series Super représentent une amélioration en termes de puissance brute par rapport à la série RTX 20. Cependant, plus de performances impliquent une consommation plus élevée, un problème que GIGABYTE a résolu en misant sur un nouveau système de refroidissement Ils gardent les températures sous contrôle, offrant également un fonctionnement plus silencieux.

Les nouveaux AORUS 17X, AORUS 17G et AORUS 15G de GIGABYTE met le joueur enthousiaste à l’honneur et propose des paramètres parfaitement adaptés aux besoins et au budget de chaque type d’utilisateur. Ces nouveaux ordinateurs portables peuvent être équipés de processeurs Intel Core i9-10980HK (multiplicateur déverrouillé), Intel Core i7-10875H et Intel Core i7-10750H; Cartes graphiques GeForce GTX 16, RTX 20 et RTX Super; claviers mécaniques et affichage avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 240 Hz.

GIGABYTE AERO: faites ressortir votre côté créatif

En plus de la rénovation de ses ordinateurs portables de jeu, la société taïwanaise a également mis à jour sa série AERO, une famille qui, comme nous l’avons dit, est orientée vers secteur professionnel, bien que grâce à leur haut niveau de performance, ils sont également en mesure d’offrir une bonne expérience dans les jeux de prochaine génération.

Le GIGABYTE AERO 15 dispose d’un écran OLED de 15 pouces avec Résolution 4K et HDR400et la série AERO 17 comprend un panneau de 17 pouces avec une résolution 4K et HDR400. Les écrans de ces appareils sont certifiés Xrite Pantone, ce qui signifie qu’ils sont livrés avec un étalonnage des couleurs professionnel et offrent une note Delta E <1.

La qualité de l’écran est essentielle pour les créateurs de contenu, les artistes et les professionnels de la création, et en ce sens la ligne AERO n’est pas du tout déplacée. Sinon, GIGABYTE a confirmé que ces nouveaux appareils peuvent être configurés avec des processeurs Core et des cartes graphiques de 10e génération. GeForce RTX 20 series Super.

Il est important de rappeler que la série GeForce RTX 20, à la fois la série originale et la série Super, ont un très bon support au niveau professionnel grâce à la Pilotes NVIDIA Studioet sont prêts à travailler avec le lancer de rayons et l’intelligence artificielle.