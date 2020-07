Gil a l’histoire la plus triste de l’origine des super-héros

Tout fan de Les Simpsons sait que le vendeur perpétuel de Springfield Gil Gunderson est un triste sac digne de quiconque. Que ce soit son incapacité à colporter des biens immobiliers, des sonnettes ou des ordinateurs Coleco, Gil ne semble tout simplement jamais prendre une pause. Donc, ses fans auraient probablement été ravis de voir qu’il se mettait enfin sous les projecteurs, obtenant son propre traitement de super-héros dans The Simpsons Super Spectacular # 7. Mais, malheureusement (et de façon prévisible) pour Gil, sa vie de super-héros n’est pas beaucoup plus impressionnante que sa vie quotidienne.

Faisant ses débuts dans la bande dessinée dans l’histoire de Bartman The Agony and the Ectoplasm, le super alter ego de Gil est The Salesman, un héros qui transforme la multitude d’objets qu’il n’a pas pu décharger pendant son travail de jour en outils de lutte contre le crime. Quand il arrive pour la première fois pour aider Bartman à arrêter une attaque sur le toit d’un monstre à trois têtes fait de brutes de Springfield, il fouille dans ses aspirateurs turbo et ses couteaux enduits d’Adamantium avant de s’installer sur son fidèle Encyclopedia Launcher. Malheureusement, il est chargé avec le volume X, qui est trop mince pour faire des dégâts. Bien qu’il aide accidentellement à gagner la bataille lorsque Three Face trébuche sur la valise de Gil, le départ du vendeur laisse beaucoup à désirer.

À l’aide d’une « corde oscillante » qu’il avait fabriquée avec un jeu de fléchettes de pelouse désormais interdites, Gil bondit du toit … et tombe rapidement à mort. Ses funérailles ne sont suivies que par Bart, Milhouse et Mme Skinner – qui ne sont là que pour fouiller dans ses poches pour l’argent qu’elle pense que Gil lui doit sur un presse-agrumes cassé. Mais au choc de Bart, Gil réapparaît comme un fantôme et propose d’utiliser ses « compétences » de lutte contre le crime pour être le nouvel acolyte (éthéré) de Bartman. Et avoir Gil comme partenaire se déroule aussi bien que l’on pourrait s’y attendre.

Gil désincarné fait peur à la police alors que Snake vole une banque, permettant au criminel préféré de Springfield de s’enfuir. Plus tard, Gil se présente sur une scène de crime de manière inattendue, distrayant Bart alors qu’il déjouait un voleur et entraînant Bartman à être piétiné par une bousculade d’écoliers zombifiés. À la recherche de conseils pour se débarrasser du fantôme, Bart se tourne vers son grand-père. Abe Simpson lui dit qu’il a beaucoup d’expérience avec les fantômes de son séjour à la maison de soins infirmiers et que tout ce que Bart doit faire est de faire en sorte que Gil « entre dans la lumière ».

Lors d’une bataille culminante dans le laboratoire du professeur Frink, Bartman affronte une version mutée de Nelson Muntz faite de soda sensible (longue histoire). Bart va se battre avec The Fizz alors qu’il dit à son acolyte de récupérer quelques outils qu’il avait laissés dans « la lumière ». Le fantôme les cherche malheureusement, et quand il voit enfin la lumière (contenant un escalator vers le ciel), il disparaît rapidement. Bien sûr, les choses ne sont jamais aussi faciles pour Ol ‘Gil. Le paradis – où nous apercevons Bleeding Gums Murphy, Frank Grimes et Maude Flanders – ne le veut pas et l’enfer non plus. Donc, son âme est simplement retournée sans cérémonie à son corps.

Mais puisque c’est Les Simpsons«personnage le plus opprimé ici, le pauvre Gil ne revient pas exactement à la vie. Le panneau final de l’histoire voit un Gil pourrissant maintenant entouré de mouches et dit ses adieux à Bartman, l’avertissant de ne pas lui serrer la main trop fort ou de le retirer. Avec le personnage maintenant mort-vivant, il pourrait être intéressant de voir une sorte de croisement Gil Gunderson / Marvel Zombies, mais le gars mérite probablement une pause à ce stade.

