GitHub commence à stocker toutes les sources ouvertes dans l’Arctique

Il y a quelques mois, nous avons entendu parler de l’initiative Caveau du Code de l’Arctique, une partie du programme d’archives GitHub dont l’intention est de préserver pour les générations futures tous les logiciels open source qui sont stockés sur leurs serveurs. Eh bien, la «sauvegarde de l’Arctique» a commencé.

En résumé, GitHub stockera ses référentiels publics dans un coffre-fort arctique dans le but de «préserver tous les logiciels open source pour les générations futures». Et c’est un objectif à très long terme, car il doit assurer le code stocké pour les mille prochaines années rien de moins.

L’annonce a été faite lors de la dernière conférence pour les développeurs qui ont tenu la plate-forme à la fin de l’année dernière, et a été faite en partant du principe qu’il existe des facteurs pour penser que la “fin du monde” peut se produire quand on s’y attend le moins, La société Microsoft souhaite donc que le logiciel reste aussi sûr que possible.

Pour cette initiative, GitHub s’est associé à Long Now Foundation, Internet Archive, Software Heritage Foundation, Arctic World Archive, Microsoft Research, Bodleian Library et Stanford Libraries. Le programme envisage le stockage continu de données dans plusieurs formats et emplacements, parmi lesquels l’Arctic World Archive se démarque, une voûte à 250 mètres à l’intérieur de la même montagne en Norvège qui est utilisée pour la banque de semences mondiale.

Les données seront stockées dans des bobines de film enduites de poudre d’oxyde de fer dont la durée est estimée en mille ans, de sorte que le cas peut être lu par un ordinateur ou, en cas de panne de courant mondiale, même par des humains.

Parmi les premiers dépôts figurent le code source des systèmes d’exploitation Linux et Android, ainsi qu’une variété de langages de programmation, plates-formes Web, crypto-monnaies et outils de l’intelligence artificielle. GitHub prévoit de stocker tous les référentiels publics actifs en février.

Les données seront situées à côté d’archives numériques préservées du monde entier, y compris des œuvres d’art, de la musique, des avancées scientifiques, des manuscrits historiques ou des découvertes archéologiques. Si un certain type d’événement apocalyptique se produit, toutes ces données pourraient être utilisées pour aider à reconstruire une société mondiale. Sinon, au moins, il agira comme une capsule temporelle précieuse.

«Il est facile d’imaginer un avenir dans lequel le logiciel d’aujourd’hui ressemble à un manque de pertinence pittoresque oublié depuis longtemps, jusqu’à ce qu’un besoin inattendu se manifeste. Comme toute sauvegarde, le programme GitHub Archive est destiné à couvrir des futurs imprévus », expliquent-ils.