GitHub, propriété de Microsoft, va acquérir le gestionnaire de packages JavaScript Npm – .

GitHub a annoncé lundi qu’il allait acquérir npm, un gestionnaire de packages JavaScript.

npm est un élément clé de l’écosystème JavaScript, qui abrite plus de 1,3 million de packages avec 75 milliards de téléchargements par mois, a déclaré le PDG de GitHub, Nat Friedman, dans un article de blog.

GitHub se concentrera sur l’investissement supplémentaire dans l’infrastructure de npm; améliorer l’expérience de base; et s’engager avec la communauté.

“L’énergie et la créativité incroyables de millions de développeurs JavaScript sont évidentes chaque jour dans le travail qui apparaît dans npm”, a écrit Friedman dans un article de blog. «Nous sommes honorés de soutenir cette communauté d’une manière nouvelle. L’avenir de npm et de l’écosystème JavaScript est très brillant. »

Microsoft a acquis GitHub pour 7,5 milliards de dollars en 2018, signalant ainsi son intérêt pour les développeurs. GitHub a fait plusieurs acquisitions depuis lors, rassemblant Semmle, Pull Panda, Dependabot et Spectrum.