Glasgow choisie comme nouvelle ville de Gotham

Ce n’est pas la première fois dans l’histoire du cinéma que la ville de Glasgow est utilisé pour le montage d’un film. Déjà en 2011, il avait servi de décor au tournage de World War Z, le film sur le thème des zombies avec Brad Pitt avec et réalisé par Marc Foster. Cette fois c’est au tour de The Batman, le nouveau film DC qui verra à nouveau l’homme chauve-souris en action.

Voici ce que nous savons d’autre sur ce qui va se passer à Glasgow, y compris la Batmobile

La production du film, qui est actuellement à Londres pour tourner une partie des scènes du film, se déplacera à la place dans la plus grande ville d’Ecosse vers la fin de février de cette année. Des parties de la ville seront installées spécifiquement pour Glasgow cette touche gothique qui convient si bien à Gotham City, reprenant peut-être des atmosphères similaires à celles de Batman des années 90 de Tim Burton. Il est facile d’imaginer combien les fans du personnage qui ont la chance de vivre dans cette ville tremblent. Non seulement pour cela mais aussi parce que, parmi les nouveautés qui seront là, sur le plateau de Glasgow est également attendu l’arrivée de la Batmobile, qui se déroulera dans la rue entre autres voitures. Un tout nouveau design a été conçu pour cette version de la voiture la plus célèbre du monde de la bande dessinée et beaucoup apparaîtront sur le plateau avec l’espoir de la voir. Le film hollywoodien produit par Warner Bros était déjà plein de nouvelles, comme le choix de Robert Pattinson interpréter le protagoniste e Colin Farrel comme Il Pinguino.