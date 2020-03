Glitch oblige Astra à manquer le prix du défi de lancement DARPA de 2 millions de dollars – .

La fusée d’Astra se dresse sur sa rampe de lancement à déploiement rapide sur l’île Kodiak en Alaska. (DARPA via YouTube)

La société californienne autrefois furtive connue sous le nom d’Astra est venue dans les 53 secondes suivant l’envoi d’une fusée pour tenter de gagner un prix de 2 millions de dollars dans le défi de lancement DARPA aujourd’hui, mais a fini par frotter le lancement.

Si la fusée «One of Three» d’Astra avait réussi à lancer ses charges utiles en orbite depuis le complexe du port spatial du Pacifique sur l’île Kodiak en Alaska, elle aurait remporté le premier prix de la DARPA – et elle aurait pu être en lice pour le grand prix de 10 millions de dollars avec un deuxième lancement orbital plus tard ce mois-ci. Mais à la dernière minute, le décollage a été retardé en raison de données non nominales provenant du système de guidage, de navigation et de contrôle de la fusée.

Aujourd’hui était le dernier jour de la fenêtre de lancement d’Astra selon les règles de la DARPA, et l’échec du lancement a mis la société hors de la course aux prix. “Ils sont presque arrivés, presque jusqu’à la ligne d’arrivée”, a déclaré Todd Master, responsable du programme DARPA. “Ils n’ont tout simplement pas réussi.”

Astra a déclaré qu’une autre tentative de lancement serait bientôt effectuée avec un ensemble différent de charges utiles. Le PDG d’Astra, Chris Kemp, a déclaré que l’objectif principal de la société était d’exécuter un lancement orbital sûr, plutôt que de prendre un risque pour le prix. “Si les données étaient correctes, cela aurait certainement pu causer un problème avec le vol”, a-t-il déclaré.