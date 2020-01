Glovo commence à fermer des régions pour être rentable

Glovo veut être rentable et en a également besoin. Le dernier tour de table de 150 millions d’euros, par lequel la startup espagnole a donné accès aux pétrodollars du fonds Abu Dhabi Mubadala et est devenue la deuxième licorne du pays, a eu son prix. Atteindre l’équilibre entre les investissements et les dépenses sera l’une des tâches les plus compliquées pour Glovo, qui commence par la fermeture des régions non stratégiques.

Le même jour que la technologie a annoncé l’ouverture de nouveaux services en Espagne pour offrir une sorte de services de tuppers pour les bureaux, il y avait aussi la fermeture de quatre de ses sièges sociaux, ce qui implique de laisser derrière lui huit villes de son histoire. Turquie et Egypte au Moyen-Orient – qui contraste avec l’entrée de capitaux d’investissement il y a quelques semaines – et Uruguay et Porto Rico en Amérique latine L’Égypte, en fait, occupe une double place dans le dossier de Glovo. C’est une région qu’ils ont quittée une première fois car elle était considérée comme trop complexe, mais qui a été reprise au cours de l’été 2019 avec l’aide de Delivero Hero. L’idylle a duré cinq mois.

Selon un communiqué officiel de la société, ces régions représenteraient 1,7% du chiffre d’affaires de Glovo en 2019. cela ne représenterait pas un impact trop important pour la technologie en termes financiers Cependant, cela montre que l’évolutivité de l’entreprise dépend d’un grand nombre de facteurs externes. Au moment où Glovo quitte deux régions du Moyen-Orient, Uber a également annoncé la vente de son activité en Inde. L’est n’est pas un lieu pour les entreprises occidentales.

Du côté latino-américain, selon le fondateur de Glovo, “ce sera rentable au cours de la prochaine année”; ce qui implique qu’ils ne se défont pas nouvelles fermetures Dans les prochains mois. Le Honduras et le Panama seraient donc sur la corde raide. En tout état de cause, l’Amérique latine reste le plus gros pari de l’entreprise malgré le fait que son plus gros volume d’affaires provient directement d’Espagne et des régions du sud du continent. Ce serait la forte dépendance réglementaire, la question qui s’applique aux coureurs et les dernières décisions des Tribunaux statuant contre leur modèle économique, qui pourraient mettre en péril à moyen terme les chiffres imbattables de l’entreprise en Europe.

