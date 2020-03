Glowforge fait pression pour offrir une imprimante laser 3D à plus d’étudiants et embauche un responsable des ventes pédagogiques – .

Les étudiants du Cornish College of the Arts utilisent une Glowforge dans une classe de l’école de Seattle. (Photo Glowforge)

Glowforge, la startup basée à Seattle qui fabrique un découpeur / graveur laser 3D, fait un pas dans l’éducation pour apporter sa technologie à plus d’écoles et d’élèves et favoriser un sens de la créativité qui va bien au-delà des classes d’atelier traditionnelles.

L’entreprise, âgée de 5 ans, a embauché Melissa Smith comme nouvelle responsable des ventes pédagogiques. Smith était auparavant vice-président des ventes et des partenariats pour l’éducation chez Sphero, fabricants de robotique interactive et plus encore.

«Nous vivons dans un monde où les enfants ont besoin de savoir comment créer des choses pour eux-mêmes», a déclaré Dan Shapiro, fondateur et PDG de Glowforge. «Quand j’ai grandi, c’était le soudage et les cours en atelier. Aujourd’hui, ce sont les robots et les lasers. Je veux que chaque enfant sache qu’il peut créer les choses qu’il imagine. Je veux donner à chaque élève la confiance nécessaire pour créer des choses pour lui-même. »

PDG de Glowforge Dan Shapiro. (Photo Glowforge)

Cette décision intervient à un moment de croissance pour Glowforge, qui a enregistré huit trimestres de ventes record aux consommateurs, selon Shapiro. La société vient de frapper 10 millions d ‘«impressions» sur ses appareils et sera rentable cette année.

“Je suis venu à Glowforge parce que je suis tombé amoureux du produit”, a déclaré Smith. «Maintenant, je veux le voir dans les mains de chaque enseignant, administrateur, membre du corps professoral, étudiant, chef d’entreprise, partenaire et parent que j’ai rencontré au cours de mes années dans le domaine de l’éducation. Je veux enflammer leur créativité intérieure et les aider à grandir tout au long de leur vie dans l’éducation et tout au long de leur carrière. »

Melissa Smith. (Photo LinkedIn)

Le dispositif Glowforge est différent de la plupart des autres imprimantes 3D – au lieu de fabriquer des objets à partir de brins en plastique, il utilise un laser pour couper et graver rapidement des produits. L’appareil compatible WiFi permet aux gens d’utiliser des matières premières comme le cuir, le papier, le plastique, le tissu ou le carton et de fabriquer des produits en appuyant sur un bouton. Il peut créer n’importe quoi, des colliers personnalisés en cuir pour animaux de compagnie aux cafetières en passant par les outils de formation chirurgicale pédiatrique.

Glowforge a mis en place des ressources spéciales pour les éducateurs qui comprennent des conceptions gratuites, des plans de cours, un soutien par les pairs, des instructions vidéo, etc. Et pour ceux qui achètent pour une salle de classe, une bibliothèque, un musée ou un autre établissement d’enseignement, la société propose d’aider à trouver le bon équipement et à traiter les bons de commande, via education@glowforge.com.

Glowforge a déjà attiré organiquement des utilisateurs en milieu scolaire. Selon les données de GovSpend, Glowforge est le plus grand fournisseur d’équipement laser dans les écoles publiques aux États-Unis malgré le fait que l’entreprise vende entièrement au marché de consommation.

Shapiro a déclaré qu’une enquête auprès des clients avait révélé que 8% des ventes étaient destinées aux écoles, aux bibliothèques et aux musées, et 8% étaient achetées par des éducateurs pour une utilisation à domicile.

Les élèves travaillent avec des morceaux d’une structure de robot appelée Automaton qu’ils construisaient à Cornish. (Photo Glowforge)

Les écoles de la région de Seattle qui utilisent cette technologie comprennent le Lincoln High School, la Western Washington University, le Asa Mercer International Middle School, le Cornish College of the Arts, le Eckstein Middle School et l’Université de Washington.

Casey Curran, superviseur de studio et éducateur au Cornish College of the Arts, a qualifié le Glowforge de «phare» pour attirer de nouveaux étudiants dans le programme d’études qu’elle enseigne.

“L’un des grands avantages de Glowforge est le prototypage rapide”, a déclaré Curran. «Pouvoir passer de votre conception à la Glowforge, la couper, voir si vos composants s’alignent… cela a révolutionné la façon dont les étudiants travaillent.»

Glowforge a levé 10 millions de dollars il y a deux ans pour faire passer son financement total au-delà de 40 millions de dollars. L’entreprise a commencé à vendre au grand public après avoir surmonté les retards de production et de livraison liés à sa campagne de financement participatif initiale.