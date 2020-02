Gmail améliore ses fonctions de recherche avec des “onglets” et l’intelligence artificielle

Gmail C’est l’un des services de messagerie les plus utilisés au monde et de nombreux utilisateurs continuent à utiliser le webmail lorsqu’ils sont devant un ordinateur de bureau, donc Google continue d’améliorer cette interface malgré les applications installées au niveau du système. ont imposé aux mobiles.

De nos jours, il n’est pas étrange de voir des comptes de messagerie qui fonctionnent depuis plus de 10 ans, ce qui se traduit par l’accumulation d’un grand nombre de courriels parmi lesquels il est difficile de trouver ce que vous cherchez. Afin de faciliter cette tâche, Google introduit une nouvelle fonctionnalité de recherche dans Gmail qu’il a appelée “puces de recherche”, qui en espagnol pourrait être traduit par “puces de recherche”.

Plonger dans les détails, l’utilisateur pourra effectuer une recherche standard via la barre correspondante dans Gmail puis voir en haut de l’interface les “onglets de recherche”, ce qui lui permettra de limiter les résultats aux e-mails à une seule personne, exclure les chats et les mises à jour de calendrier, limiter la recherche à un laps de temps spécifique et rechercher uniquement les e-mails contenant des pièces jointes.

Cette nouvelle fonctionnalité présente des similitudes avec les opérateurs déjà pris en charge par Gmail, bien que Google il semble que vous appliquiez l’intelligence artificielle pour faciliter le choix du bon filtre dans “onglets de recherche”. Bien que les opérateurs traditionnels continueront d’être pris en charge, ils ne sont pas un mécanisme particulièrement intuitif pour exister vers 30. En plus de l’exercice de mémorisation, tous les utilisateurs ne connaissent pas leur existence ou n’ont pas les connaissances informatiques nécessaires pour les utiliser correctement, afin de ces personnes, les “cartes de recherche” peuvent finir par être un ajout aussi important qu’utile.

Pour le moment, les «cartes de recherche» ne sont déployées que pour les clients G Suite, bien que Google devrait étendre la fonctionnalité à tous les utilisateurs de Gmail une fois le déploiement pour les utilisateurs payants du géant du paiement terminé. Vue sur la montagne.

Avant la fin de l’année 2019, Google a ajouté à Gmail la possibilité de joindre des e-mails sous forme de fichiers, afin que les utilisateurs puissent envoyer plus facilement, sinon transférer, différents e-mails à la fois.