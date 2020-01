God of War 2 PS4: tout ce que nous savons sur la rumeur de la suite de God Of War

Cela fait deux ans que le redémarrage de God of War, acclamé par la critique (et notre vainqueur du Jeu de l’année 2018), a été lancé exclusivement sur PlayStation 4, mais nous sommes déjà tournés vers l’avenir.

Malgré le fait que Sony reste discret sur le sujet, le succès de God of War signifie qu’une suite est probablement en cours (peut-être un autre God of War 2?). En outre, Sony Santa Monica a publié des offres d’emploi pour un certain nombre de rôles au sein de ses équipes – une liste citant clairement le redémarrage de God of War.

À ce stade, il est très probable que God of War 2 arrivera sur PS5 que sur PS4 mais, afin de ne pas être confondu avec l’autre God of War 2, nous avons choisi de l’appeler God of War PS4.

Donc, avec cela à l’écart, nous avons rassemblé toutes les rumeurs et les nouvelles entourant la suite de God of War pour votre lecture ici.

Sony Santa Monica n’a pas officiellement confirmé que God of War 2 (ou quel que soit son nom) est en préparation, mais nous nous attendons à ce qu’une suite ne sorte qu’après la sortie “Holiday 2020” de la PS5 – à moins qu’elle ne sorte un titre de lancement pour la console de nouvelle génération.

Cela signifie que le jeu sortira probablement fin 2020 ou début 2021. Quoi qu’il en soit, nous nous attendons à ce que God of War 2 arrive sur la PlayStation 5 de Sony.

Nouvelles et rumeurs sur God of War 2

Offres d’emploi

Comme repéré par GamesRadar, le SIE Santa Monica Studio a publié l’année dernière des offres d’emploi pour un certain nombre de rôles dans ses équipes de programmation, d’art, de conception et d’art technologique – avec une liste citant clairement le redémarrage de God of War.

Candidats pour Senior Combat Designer “Doit avoir une connaissance de God of War (2018) et être capable de parler en profondeur des systèmes de combat, de la mécanique et des ennemis”.

Une liste pour Facial Blend Shape Character Artist mentionne également spécifiquement “l’expérience de la plate-forme de jeu vidéo de nouvelle génération” pour le rôle: quelque chose qui devrait réduire les candidats potentiels à relativement peu d’animateurs, étant donné que la prochaine génération de consoles n’a pas encore été lancée.

Les eaux sont légèrement brouillées avec une publication d’animateur de gameplay senior, qui demande à quelqu’un “de nous aider à repousser les limites de l’action et du mouvement de combat et à placer la barre pour la sensation de gameplay sur la PS4”.

Thème God of War PS4

En avril 2019, un nouveau thème dynamique est apparu sur PS4 pour célébrer l’anniversaire du redémarrage de God of War. Le thème montrait Kratos et Atreus, mais le thème contenait un message secret (découvert par les fans de God of War aux yeux d’aigle sur Reddit).

Le bateau dans lequel le couple ramait a des runes gravées sur le côté qui se traduisent (en anglais) par “Ragnarok arrive”. Cela pourrait-il laisser entendre que la suite de God of War sera axée sur Ragnarok (essentiellement la version de la mythologie nordique de l’apocalypse)?

DLC No God of War

Le directeur de God of War, Corey Barlog, avait déclaré qu’il y avait à l’origine des plans pour le DLC pour le redémarrage de 2018, mais a déclaré qu’ils avaient été arrêtés pour être “trop ​​ambitieux”. Cela signifie que le studio peut investir des ressources dans un jeu entièrement nouveau par opposition au contenu post-lancement.

God of War 2: ce que nous voulons voir

[Warning: spoilers for the ending of God of War ahead.]

Explorant cette se terminant plus loin

À la fin de God of War, nous avons découvert que la femme de Kratos (et la mère d’Atreus) Faye était en fait un géant appelé Laufey. Cela signifie qu’Atreus est à moitié Dieu et à moitié Géant et, de plus, il a un nom complètement différent: Loki. Vous connaissez Loki, le filou de la mythologie nordique.

J’espère que God of War 2 explorera cela plus avant et nous en saurons plus sur le passé secret de Faye, ainsi que sur les raisons pour lesquelles elle a tout gardé secret en premier lieu. Nous espérons également qu’Atreus adoptera les capacités de changement de forme pour lesquelles Loki est connu au lieu de simplement se tenir à l’écart en tirant des flèches sur les ennemis.

Atreus n’est plus un garçon

La suite de God of War peut continuer directement à partir des événements du jeu précédent, mais nous pensons qu’il serait plus intéressant de voir comment un adolescent Atreus et un papa grincheux Kratos se lancent dans une aventure.

La prochaine génération

Il semble très probable à ce stade que toute suite potentielle de God of War arrivera sur PS5 plutôt que sur PS4. Cela signifie que nous devrions voir des temps de chargement plus rapides, de meilleurs graphismes et un moteur généralement plus puissant avec lequel les studios SIE Santa Monica peuvent jouer.