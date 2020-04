Godzilla: Combien de Titans sont vraiment dans le MonsterVerse?

Monarch a confirmé l’existence de 17 Titans sur Terre en Godzilla: le roi des monstres, mais ce nombre ne semble pas s’additionner, sur la base d’autres informations fournies dans le film – ce qui signifie qu’il pourrait vraiment y avoir plus de Titans dans le MonsterVerse. Le fait est qu’il y a en fait plus de 17 Titans mentionnés dans King of the Monsters lui-même.

L’action dans King of the Monsters s’articule autour de quatre monstres géants – Godzilla, King Ghidorah, Rodan et Mothra – qui sont tous des propriétés Toho adaptées au MonsterVerse. Au début du film, Mothra et Ghidorah sont réveillés par les humains, ces derniers ont réveillé tous les Titans connus à la fois. Ce qui suit est une confrontation dramatique à deux contre deux avec Godzilla face à Ghidorah dans un match revanche épique et Mothra se battant avec le serviteur de Ghidorah, Rodan. En fin de compte, Ghidorah et Mothra sont tués, et seuls Godzilla et Rodan sont laissés debout, avec les MonsterVerse Titans Scylla d’origine, un troisième M.U.T.O., Behemoth et Methuselah se présentant au lendemain du combat.

Ce ne sont pas les seuls Titans du MonsterVerse, cependant. Dans King of the Monsters, le Dr Serizawa (Ken Watanabe) dit à Mark (Kyle Chandler) que Monarch a jusqu’à présent découvert 17 Titans. Mais les noms sur les écrans de contrôle de Monarch indiquent l’existence de 20 Titans, au lieu de 17. Outre Kong et tous les Titans qui ont fait des apparitions à l’écran, il y a 11 autres Titans confirmés: Abaddon, Baphomet, Tiamat, Leviathan, Yamata no Orochi , Sekhmet, Mokele-Mkembe, Typhon, Quetzalcoatl, Amhuluk et Bunyip.

Alors pourquoi le nombre “17” est-il utilisé dans le film pour décrire le nombre de Titans? Tout d’abord, ce nombre, souvent cité par les fans, semble être une idée fausse. La citation exacte du Dr Serizawa est “17 et compter, après Gojira”, mais seulement “17” a été entendu dans la bande-annonce du roi des monstres. Les fans comptent Godzilla, mais la ligne complète suggère que le Dr Serizawa ne parle pas de Godzilla quand il fournit ce numéro à Mark. Cela porterait le nombre à 18, mais qu’en est-il des deux autres? Il est possible que le Dr Serizawa ne compte pas le troisième M.U.T.O. en tant que Titan. Cela pourrait être le cas, puisque tous les autres monstres ont “Titanus” dans leurs noms de genre. Les M.U.T.O. peuvent être des monstres géants, mais cela ne signifie pas qu’ils sont des Titans. Quelque chose dans leur biologie peut les différencier de Godzilla, Kong et les autres.

Quant au dernier monstre qui n’a pas été compté par le Dr Serizawa, il pourrait s’agir du roi Ghidorah. Cette conversation a lieu avant que Mark ne découvre Ghidorah, et à en juger par leur hésitation à parler de la créature à Mark dans une scène ultérieure, il se pourrait que le Dr Serizawa ait délibérément évité de le mentionner. C’était peut-être l’intention de Monarch de garder Ghidorah un secret pour tout le monde. Il semble donc que Monarch ait en fait connaissance de 20 monstres géants dans le MonsterVerse. King of the Monsters est déroutant quant au nombre de Titans de MonsterVerse, mais cela peut ne pas avoir d’importance plus longtemps. Godzilla vs. Kong peut augmenter le total en introduisant de nouveaux Titans lorsqu’il explore la Terre creuse. Les crédits de Godzilla: le roi des monstres apparemment déjà taquiné l’existence d’un mystérieux Titan caché, et d’autres pourraient suivre.

