Godzilla vs Kong Theory: Mechagodzilla est l’arme secrète du monarque

Dans Godzilla contre Kong, Mechagodzilla pourrait être l’arme secrète de Monarch au cas où Godzilla se retournerait contre l’humanité ou ne pourrait pas être invoqué pour arrêter les Titans. Grâce à une récente fuite de jouets Godzilla vs Kong qui s’est produite lors d’une convention à Hong Kong, il est devenu évident que le méchant classique de Toho Mechagodzilla apparaîtra dans Godzilla contre Kong dans une certaine mesure. Cependant, comme Legendary n’a même pas confirmé que Mechagodzilla est dans le film, on ne sait rien de son rôle ou de son origine.

À ce stade, on s’attendait à ce que beaucoup plus d’informations soient disponibles sur le quatrième film MonsterVerse, mais en raison d’un retard récent, Godzilla vs Kong est encore dans plusieurs mois. Probablement en raison des difficultés de Godzilla: King of the Monsters au box-office, Godzilla vs. Kong a été repoussé de sa date de sortie Match 2020 à novembre. On ne sait pas quand une bande-annonce sera annoncée ou quand plus de détails sur l’intrigue seront révélés. Jusqu’à présent, les deux seuls monstres officiellement confirmés dans le film sont les deux Titans titulaires eux-mêmes, Godzilla et Kong. Il n’y a toujours pas de mot sur Rodan, Mothra, King Ghidorah ou l’un des nouveaux Titans.

Connexes: Godzilla, roi des monstres Titans manquants: Amhuluk expliqué

On sait que le roi des monstres et le roi de Skull Island s’affronteront dans une “bataille spectaculaire pour les âges”, qui sera leur première rencontre dans le MonsterVerse et seulement leur deuxième rencontre de tous les temps. Pendant ce temps, il est indiqué dans le synopsis que Monarch enquêtera sur les origines des Titans tandis qu’une “conspiration humaine” menace de détruire tous les Titans de la Terre. Le générique de Godzilla: King of the Monsters suggère que la mission de Monarch commencera avec Skull Island. Là où le méchant robotique de Godzilla, Mechagodzilla, s’inscrit dans tout cela, il est incertain, mais il est possible qu’il ait des liens avec Monarch.

Le robotique Godzilla de Toho a fait ses débuts dans le film de 1974, Godzilla vs Mechagodzilla, en tant que version mécanique de Godzilla créée par des extraterrestres célestes en mission pour conquérir la Terre. À l’origine déguisé en véritable Godzilla, Mechagodzilla a brutalement battu Anguirus, l’un des alliés les plus proches de Godzilla, et a finalement été révélé comme un faux. Sa capacité à voler et son arsenal de roquettes, de lasers et de canons d’énergie en ont fait un adversaire unique et difficile pour Godzilla, mais avec l’aide d’un autre kaiju, le roi César, Godzilla a réussi à détruire Mechagodzilla.

Il a été reconstruit pour faire équipe avec Titanosaurus dans Terror of Mechagodzilla, qui a été libéré l’année suivante. Mechagodzilla a reçu une toute nouvelle histoire d’origine en 1993 Godzilla vs Mechagodzilla II, qui l’a vu combattre à la fois Godzilla et Rodan. Cette fois, Mechagodzilla a été créé par des humains plutôt que par des extraterrestres. Près d’une décennie plus tard, le némésis de Godzilla a été repensé comme “Kiryu”, un héros du peuple japonais dans Godzilla Against Mechagodzilla de 2001, un film qui traitait Godzilla comme l’antagoniste. Cette version de Mechagodzilla est revenue pour une suite intitulée Godzilla: Tokyo S.O.S. Au total, Mechagodzilla a combattu Godzilla dans cinq films, ce qui fait de lui le deuxième méchant de Godzilla le plus récurrent, surpassé uniquement par le roi Ghidorah. Mechagodzilla n’est pas apparu dans un film Godzilla en direct depuis 2003.

Le générique de King of the Monsters est rempli de taquineries et d’oeufs de Pâques, et bien que les références à King Kong aient reçu la plus grande attention, un article en particulier, “Monarch Boosts Forces Around Skull Island”, contient une ligne révélatrice avec d’énormes révélations pour le MonsterVerse. Selon l’article, un scientifique a affirmé que Monarch développait des Titans organiques et un “géant mécanisé” sur Skull Island. L’article ne traite pas du «géant mécanisé», mais le premier nom qui me vient à l’esprit est, bien sûr, Mechagodzilla. La fuite de jouets ne fait que renforcer l’idée que ce projet est Mechagodzilla, et même s’il s’agit en fait d’autre chose, cette ligne signifie que Monarch est en effet capable de construire des Titans robotiques.

En relation: Godzilla, roi des titans manquants des monstres: le léviathan expliqué

Cela soulève une question importante: pourquoi Monarch, une organisation qui croit que Godzilla est une force pour le bien, construirait une version mécanique de Godzilla? Dans la scène finale du film, le Dr Stanton (Bradley Whitford) dit “Dieu merci, il est de notre côté”, auquel le Dr Chen (Zhang Ziyi) répond: “Pour l’instant”. Cette ligne met en évidence le manque de confiance de Monarch que Godzilla restera de leur côté et pourrait préfigurer leur décision de développer une arme secrète.

L’arme secrète du monarque pourrait finalement être Mechagodzilla, un Titan créé par l’homme conçu pour combattre Godzilla et peut-être d’autres Titans également. Bien que Monarch n’ait actuellement aucune raison de soupçonner que Godzilla se retournera contre eux, ils peuvent ne pas se contenter de laisser le sort de la Terre entre ses mains, d’autant plus qu’il contrôle désormais les Titans restants. Si Godzilla se retournait contre l’humanité, les habitants de la Terre auraient besoin d’une arme propre pour combattre à la fois Godzilla et ses nouveaux serviteurs. Après tout, le roi des monstres pouvait détruire la planète aussi facilement qu’il pouvait la sauver des autres Titans. Donc, en construisant Mechagodzilla, c’est la façon dont l’humanité protège son avenir tout en permettant au cycle naturel de se jouer.

Même si Monarch est responsable de la création de Mechagodzilla, cela ne signifie pas que ce sont eux qui le feront fonctionner dans le film. Après tout, Mechagodzilla n’est peut-être qu’un plan d’urgence pour un scénario qui ne se réalisera peut-être jamais. Alors pourquoi Mechagodzilla serait-il déclenché? La «conspiration humaine» décrite dans le synopsis pourrait apporter la réponse à cette question. Les méchants humains du film – qu’ils soient le groupe d’éco-terroristes de Jonah ou une toute nouvelle faction – peuvent dépasser l’avant-poste de Monarch sur Skull Island, tout comme Jonah (Charles Dance) l’a fait en Chine dans King of the Monsters. Cela pourrait leur permettre de détourner Mechagodzilla et de l’utiliser à leurs propres fins.

Mechagodzilla pourrait passer d’une précaution défensive à une arme destinée à éliminer les Titans. L’émergence d’un ennemi aussi puissant pourrait interrompre le combat entre Godzilla et Kong, et forcer Godzilla à faire face à nouveau à une catastrophe créée par l’humanité. Si c’est le cas, Godzilla et Kong pourraient être contraints de former une alliance et de se battre côte à côte pour vaincre Mechagodzilla. Alors que leur bataille aurait un vainqueur définitif, il est possible que le combat soit suivi par une équipe contre un autre Titan. Cette histoire s’est produite de manière similaire dans Batman V Superman: Dawn of Justice, mais au lieu de simplement unir les deux personnages pour l’avenir, cela pourrait être une chose unique. Mechagodzilla a été conçu pour être l’égal de Godzilla, et il pourrait prendre plus que le kaiju emblématique lui-même pour vaincre l’être mécanisé.

Plus: Explication de l’attaque par impulsion nucléaire de Godzilla (et d’où elle vient)