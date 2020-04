Godzilla vs Kong Toy révèle un nouveau MonsterVerse Titan

Images des nouveaux jouets pour les très attendus Godzilla vs Kong Le film a été dévoilé, révélant un tout nouveau MonsterVerse Titan qui pourrait éventuellement être dans le film. Les deux Titans ont été vus pour la dernière fois dans Godzilla: King of the Monsters et Kong: Skull Island, respectivement. Le premier a remporté une impressionnante prise mondiale de 386 millions de dollars tandis que le second a rapporté 566 millions de dollars au box-office mondial. Les deux films ont soigneusement préparé le terrain pour l’épreuve de force inévitable des deux Titans, créant l’anticipation vers leur bataille cet automne.

Le MonsterVerse a commencé en 2014 avec Godzilla de Gareth Edwards, le film qui a redémarré le personnage tout en établissant fermement Monarch, l’organisation qui relierait les films dans l’univers partagé. Kong: Skull Island a suivi ses traces, établissant la présence du gorille sur l’île tristement célèbre tout en jetant les bases de Godzilla: King of the Monsters, le film qui ferait face au Titan non pas un, mais trois autres monstres, dont Rodan, Mothra, et le roi Ghidorah. Godzilla vs Kong devrait affronter les deux monstres dans une bagarre impressionnante pour les âges tandis que l’organisation Monarch enquête sur les origines des Titans.

Godzilla-Movies.com a révélé des images de figurines Playmates Toys pour le prochain film qui donnent aux fans un aperçu d’un tout nouveau Titan, qui pourrait sans aucun doute faire une apparition dans le film. Il y a des jouets pour Godzilla et Kong et un troisième jouet pour un monstre appelé Nozuki, une créature ailée ressemblant à un serpent qui se croisera probablement avec les deux Titans. La gamme de jouets comprend également un Skullcrawler de Kong: Skull Island qui pourrait confirmer le retour de l’espèce dans le film. Les images sont ci-dessous.

Godzilla vs Kong sera dirigé par Adam Wingard, directeur de Death Note de Netflix et les thrillers bien-aimés You’re Next et The Guest. Le film devrait voir revenir des membres des précédents films MonsterVerse, en plus de nouveaux personnages joués par Alexander Skarsgard, Brian Tyree Henry, Rebecca Hall, Jessica Henwick, Demián Bichir, Eiza González et Lance Redding. Les personnages revenant des précédents films MonsterVerse incluent Mark Russell de Kyle Chandler et sa fille Madison jouée par Millie Bobby Brown et les sœurs Chen, qui sont toutes deux jouées par Zhang Ziyi. Bien qu’aucune réponse concrète n’ait encore été donnée, il existe de nombreuses possibilités pour lesquelles ces personnages reviendront.

Les films MonsterVerse ont été un peu mitigés en ce qui concerne leur qualité globale. Godzilla de 2014 était une réimpression captivante et ancrée de la créature bien-aimée qui a adopté l’approche moins est plus Jaws pour montrer son monstre titulaire. Kong: Skull Island était une excellente vitrine pour la force, la puissance et la taille du gorille, mais comme Godzilla, il souffrait de personnages humains plats et inintéressants qui prenaient beaucoup trop de temps à l’écran. Godzilla: King of the Monsters a également souffert du défaut tragique de ses prédécesseurs, mais a montré beaucoup plus du caractère bien-aimé. Cependant, les batailles de monstres étaient mal dirigées et, malheureusement, décevantes. S’il y a un réalisateur qui peut aider à redresser le navire, c’est Wingard, un réalisateur visuel talentueux avec une solide compréhension du personnage et de la narration. Il peut être soumis à une pression énorme pour livrer le film à succès que les fans réclament. Pourtant, avec un homme de ses talents derrière la caméra, il est sûr de dire qu’il y a de fortes chances qu’ils quittent le théâtre satisfaits lorsque Godzilla vs Kong trébuche dans les salles cet automne.

Source: Godzilla-Movies.com