GOG vous permettra de retourner les jeux pendant 30 jours

Mouvement intéressant sur le marché de la distribution de jeux vidéo numériques: GOG a annoncé un changement dans sa politique de retour et, à partir d’aujourd’hui, tout utilisateur peut retourner un jeu et obtenir un remboursement jusqu’à 30 jours après l’achat, que vous ayez téléchargé, exécuté ou joué pendant des heures.

Jusqu’à présent, GOG offrait uniquement des retours sur les jeux qui ne fonctionneraient pas et à condition que le support technique ne soit pas en mesure de résoudre le problème. Les différences avec Steam sont désormais abyssales, étant donné que le terme de la plate-forme Valve est seulement deux heures de jeu ou 14 jours à compter de l’achat.

Cette action de GOG, un service de vente et de distribution de jeux vidéo de la société polonaise CD Projekt qui est devenue l’alternative la plus sérieuse à Steam, a plus de mérite si l’on considère que ses jeux ils sont distribués sans DRM et, par conséquent, les joueurs peuvent faire une copie du jeu sur leur système et la retourner plus tard. Par conséquent, l’entreprise s’assure qu’il s’agit d’un signe de confiance envers ses utilisateurs, tout en avertissant qu’ils seront vigilants pour éviter les abus.

«Ne profitez pas de notre confiance pour demander le remboursement d’un nombre déraisonnable de jeux. Ne soyez pas cette personne. Personne n’aime de telles personnes »peut être lu dans les informations officielles sur la nouvelle politique.

Dans le texte, ils se souviennent également que il ne s’agit pas d’acheter un jeu, de le finir et de le retourner. Si de telles pratiques sont abusées, elles peuvent limiter ou annuler votre compte. Le but est que si vous vous trompez en achetant un jeu et que ce n’est pas ce que vous attendiez, vous pouvez le retourner en toute tranquillité d’esprit.

Sans aucun doute, la mesure est fantastique pour tous ceux qui font un usage raisonnable de ces plateformes et supposons un nouveau coup à l’une des excuses préférées pour pirater des jeux “Je le pirate et si je l’aime beaucoup je l’achète déjà” Que penses-tu de toi?