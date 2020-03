Goodfellas: Pourquoi Tommy a été tué (mais Henry et Jimmy Weren & # 039; t)

Goodfellas a donné aux téléspectateurs un aperçu de la vie d’un groupe de gangsters des années 1970, parmi lesquels Tommy DeVito (Joe Pesci), qui a été tué dans le troisième acte du film – mais pourquoi a-t-il été tué, et non ses partenaires et amis proches, Henry Hill et James Conway? Martin Scorsese est l’un des réalisateurs les plus respectés et admirés de l’industrie cinématographique, et est surtout connu pour ses films policiers axés sur la mafia, parmi ceux du film de 1990 Goodfellas.

Basé sur le livre Wiseguy de Nicholas Pileggi, Goodfellas raconte l’ascension et la chute de l’associé de la mafia Henry Hill (Ray Liotta), de ses jours de jeune garçon vivant dans un quartier italien-américain de la classe ouvrière à Brooklyn, au casse de Lufthansa et lui travailler comme informateur pour le FBI. Goodfellas comprenait de nombreux gangsters de la vie réelle, mais a changé le nom de la plupart d’entre eux, tels que Jimmy “the Gent” Burke (joué par Robert De Niro comme Jimmy Conway), Paul Vario (Paul Cicero, joué par Paul Sorvino) et Tommy «Two Gun» DeSimone (Tommy DeVito, joué par Joe Pesci).

Étant donné qu’il s’agit d’une histoire sur la mafia, Goodfellas a fait de nombreux morts, parmi ceux de Tommy DeVito, qui était le seul du groupe à être tué par une autre famille criminelle. Mais pourquoi a-t-il été tué, et Henry et Jimmy non?

Tommy DeVito était surtout connu pour son tempérament très court et sa personnalité agressive.Par exemple, il a tiré sur le barman Spider sur le pied après l’avoir insulté, et l’a tué plus tard lorsque Jimmy lui a donné de l’argent pour avoir le courage de se défendre. Le tempérament de Tommy a eu le dessus sur lui lorsque Billy Batts, un homme de la famille Gambino, l’a insulté dans une boîte de nuit, faisant référence au moment où Tommy avait l’habitude de cirer des chaussures. Avec l’aide de Jimmy, Tommy a tué Batts, et après s’être souvenu que le meurtre non autorisé d’un homme fait appel à la rétribution, Tommy, Jimmy et Henry ont enterré le corps dans le nord de l’État de New York.

Des années plus tard, Tommy a été amené à croire qu’il allait devenir un homme fait, mais c’était un coup monté et a été abattu sur le chemin de la cérémonie en guise de châtiment pour le meurtre de Batts. Sur les trois associés, seul Tommy pouvait devenir un homme fait grâce à son ascendance italienne, tandis que Henry et Jimmy ne pouvaient pas parce qu’ils étaient d’origine irlandaise. Cela, avec ses explosions de violence connues, a fait de Tommy une menace, et la famille Gambino avait une affaire inachevée avec lui en raison du meurtre de Batts. Sa mort a également servi d’avertissement à Henry et Jimmy.

Dans la vraie vie, on ne sait toujours pas qui l’a tué, mais on pense que la famille Gambino était responsable, précisément comme vengeance du meurtre de Billy Batts, deux des hommes de John Gotti, et de Foxy Jerothe. L’intimidation est une arme souvent utilisée dans ces environnements, ce que recherchaient les tueurs de Tommy DeVito / DeSimone (en plus de la vengeance, bien sûr), car ils envoyaient un message à leurs proches, comme Henry et Jimmy.

