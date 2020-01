Google a 3 nouvelles applications folles que vous n’allez probablement pas vouloir utiliser – .

Les vendeurs de smartphones sont responsables d’un énorme paradoxe qui n’a pas de solution simple. D’une part, ils fabriquent des appareils plus sophistiqués qui offrent de meilleures expériences pour vous rendre inévitablement accro. D’un autre côté, ils sont conscients que passer trop de temps au téléphone n’est pas une bonne chose, et ils essaient de trouver des moyens qui vous motiveront à réduire le temps d’écran. Ces outils de bien-être sont déjà intégrés dans les systèmes d’exploitation mobiles, mais ils ne fonctionnent que si vous avez la volonté de les suivre – si vous êtes un adulte en charge de votre propre téléphone, c’est-à-dire que les enfants pourraient ne pas pouvoir contourner les restrictions fixé par le contrôle parental. Mais Google n’est pas satisfait des outils actuels disponibles pour Android, la société a donc conçu trois nouveaux concepts d’application fous destinés à vous garder hors de votre précieux téléphone.

Ces applications sont le chronomètre d’écran, les bulles d’activité et l’enveloppe, les rapports de police Android. Les deux premiers sont des concepts similaires. Ils devraient vous convaincre que vous passez trop de temps sur votre téléphone et vous aider à le réduire.

Le chronomètre d’écran exécute une minuterie sur votre écran d’accueil qui ne s’arrête que lorsque vous cessez d’utiliser le téléphone. Chaque fois que vous le déverrouillez, le chronomètre recommence à compter.

Activity Bubbles est également un fond d’écran interactif qui utilise des bulles pour transmettre le même message. Plus vous utilisez le téléphone après l’avoir déverrouillé, plus les bulles s’accumulent sur votre écran d’accueil.

Le dernier est également le plus fou, car il implique beaucoup plus que les autres. L’enveloppe, qui ne fonctionne pour le moment que sur le Pixel 3a, vous oblige à imprimer un PDF à partir de l’application que vous pouvez transformer en enveloppe spécialisée. Vous n’avez accès au composeur et à l’appareil photo qu’une fois que vous avez placé le téléphone à l’intérieur de l’enveloppe et que vous avez scellé cette enveloppe. Et c’est ainsi que vous devez l’utiliser. Oui, vous aurez besoin d’une nouvelle enveloppe à chaque fois que vous sortez le téléphone.

