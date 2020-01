Google a ajouté des icônes de recherche de bureau ennuyeuses

Cette semaine Google ajouté en minuscules icônes de favicon à ses résultats de recherche pour une raison quelconque. Cela crée plus de confusion dans ce qui était autrefois une interface propre et apparemment sans vraiment améliorer les résultats ou l’expérience utilisateur. La société affirme que cela fait partie d’un plan visant à clarifier où l’information vient, mais comment?

Pour vous donner une idée de la façon dont le changement est minime, voici à quoi cela ressemblait lorsque Google a fait le même ajustement l’année dernière sur l’expérience de navigation sur les téléphones:

Dans le navigateur de bureau Chrome, cela semble être un changement aggravant et inutile. Cela n’aide pas réellement l’utilisateur à déterminer à quel point un résultat de recherche réel peut être bon, mauvais ou fiable. Oui, les annonces sont toujours clairement identifiées par le mot “ad”, ce qui est une bonne chose. Mais dois-je voir le logo Best Buy ou le cercle bleu AT&T lorsque je recherche “Samsung Fold” pour savoir qu’ils essaient de me vendre quelque chose?

La société a tweeté que la modification des résultats de bureau remonte à cette semaine, “aidant les utilisateurs à mieux comprendre d’où proviennent les informations, à analyser plus facilement les résultats et à décider quoi explorer.” Le navigateur depuis l’année dernière, la déclaration de Google n’indique pas à quel point les favicons réussies ou non pertinentes peuvent être pour les utilisateurs mobiles.

Google: les changements depuis son lancement il y a longtemps

Lorsque Google a été lancé pour la première fois, sa page il s’agissait de recherches médiocres et presque vide. la résultats minimalistes ils étaient un changement extrêmement bienvenu, par rapport aux débris d’autres pages d’accueil de recherche de l’époque (qui persistent sur des sites comme Yahoo). L’ajout de favicons fait des résultats de recherche Google une petite bande dessinée.

Cependant, Google apporte souvent des modifications à la recherche qui améliorent réellement l’expérience utilisateur ou les résultats. Ces derniers mois, Google a changé son algorithme de recherche. Il a amélioré ses résultats pour hiérarchiser les sources d’informations fiables et même ajouté des résultats de réalité augmentée aux recherches.

Si vous êtes intrigué par les nouveaux logos dans les résultats de recherche, Google a fourni des instructions sur la façon de modifier ou d’ajouter un favicon dans les résultats de recherche pour les non-initiés. Lifehacker a également fourni des instructions sur la façon d’appliquer des filtres pour annuler l’absurdité du favicon et restaurer l’apparence des résultats de recherche. Vous pouvez décider quelle procédure est la plus utile.