Google a décidé de lutter contre les escrocs sur le Play Store

Google rejoint l’annonce pomme demander l ‘l’honnêteté avec les abonnements aux applications. Un nouveau standard de Google Play interdit les applications qui utilisent un langage trompeur ou des images pour vous inciter à vous abonner. Les applications doivent maintenant être claires sur les coûts, la fréquence et les conditions d’un plan, y compris s’il y aura ou non un plan renouvellement automatique. Ils doivent également décrire les fonctionnalités qui peuvent être utilisées sans abonnement et expliquer comment annuler le service avant la date limite période libre.

Google Play: vous serez désormais averti de l’expiration de votre essai gratuit

La société a amélioré l’approche du Play Store en matière d’abonnements afin qu’ils soient clairs et clairs pour les utilisateurs. Vous recevrez maintenant un rappels par e-mail avant l’expiration de votre offre d’essai ou de lancement, ainsi que pour tous les plans qui durent 3, 6 ou 12 mois. Le paiement est désormais plus transparent et vous serez averti si vous supprimez une application avec un abonnement actif.

Bien que Google affirme que cela vise à offrir aux fabricants d’applications des “abonnés plus occupés” qui ne demandent pas de remboursement, il s’agit également d’un avertissement pas trop subtil pour les escrocs et autres qui utilisent des offres intentionnellement trompeuses. Il devrait être plus difficile d’exploiter les gens que ils oublient d’annuler un service, sans parler de la pression avec laquelle certaines applications vous poussent à vous abonner aux services dont vous n’avez pas besoin.