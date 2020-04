Google a déclaré qu’il préparait une puce personnalisée pour les pixels et les Chromebooks – .

Le Pixel 5 est censé avoir un processeur Qualcomm Snapdragon de milieu de gamme plutôt que la puce qui alimente le Galaxy S20.

Google envisagerait un changement radical de silicium pour le Pixel 6 de l’année prochaine.

Suivant les traces d’Apple, Google créera ses propres puces mobiles en partenariat avec Samsung.

Depuis que Google est passé du Nexus au Pixel, il semblait que Google avait pris une longueur d’avance sur Apple. Les Pixels ont été inspirés par l’iPhone et ont suivi de près la conception et les fonctionnalités d’Apple. Le premier Pixel ressemblait trop à un iPhone 6. Google a ensuite copié tout le reste d’Apple.

Il a tué la prise casque un an après Apple et a introduit la prise en charge de la reconnaissance faciale 3D deux ans après Apple. La recharge sans fil est arrivée sur le Pixel 3 un an après qu’Apple a finalement adopté la recharge sans fil (bien que quelques téléphones Nexus plus anciens prennent en charge la recharge sans fil). En ce qui concerne la conception du smartphone tout écran, Google a également suivi Apple, et c’est à ce moment-là qu’il a changé le menu de navigation Android, qui ressemble maintenant beaucoup à celui de l’iPhone. Google a également pris son temps pour passer aux appareils photo à double objectif sur ses téléphones plusieurs années après Apple, bien que l’appareil photo Pixel soit l’un des départements où les téléphones de Google brillent. Mais même alors, la conception de la caméra arrière du Pixel 4 ressemblait exactement à la conception de la caméra de l’iPhone 11. Et cette rumeur sur iPhone s’est avérée vraie.

On dit maintenant que Google fait quelque chose de totalement différent avec le Pixel 5 de ce que vous attendez de l’entreprise, et ce n’est certainement pas quelque chose qu’Apple n’a jamais fait. Le nouveau téléphone aurait un processeur Qualcomm de milieu de gamme plutôt que la puce qui alimente la plupart des autres produits phares.

Cela nous amène cependant à la rumeur Pixel la plus excitante à ce jour. Google obtient enfin la seule fonctionnalité iPhone que Google aurait dû copier: une puce personnalisée.

Apple a décidé il y a des années de concevoir ses propres processeurs pour iPhone et iPad, et c’est l’une des meilleures décisions jamais prises. Depuis, les processeurs personnalisés de la série A d’Apple sont à la pointe du secteur, et le passage aux années 64 bits est ce qui les a vraiment distingués. Apple était en avance sur tout le monde avec la mise à niveau du silicium, et tout le monde dans l’entreprise a suivi. À ce jour, aucun autre processeur mobile ne peut égaler celui d’Apple, et il n’est pas inhabituel que les iPhones plus anciens soient plus rapides que les appareils Android avec la toute dernière puce Qualcomm, Exynos ou Kirin.

Google n’y est jamais allé. Il n’a jamais créé de puce personnalisée qui pourrait être optimisée pour offrir une expérience Android encore plus rapide. Et les performances de Pixel ont été critiquées en conséquence. Contrairement à d’autres téléphones Android, Google n’a jamais augmenté la mémoire du Pixel non plus, donc la RAM a été un problème avec pratiquement tous les modèles.

Les choses sont sur le point de changer, et Axios a le scoop. Google fabrique enfin son propre processeur, qui pourrait faire ses débuts dès 2021 sur le Pixel 6:

La puce, nommée Whitechapel, a été conçue en collaboration avec Samsung, dont la technologie de pointe de 5 nanomètres serait utilisée pour fabriquer les puces, selon une source proche des efforts de Google. Samsung fabrique également des puces pour iPhone d’Apple, ainsi que ses propres processeurs Exynos.

Des fuites récentes ont affirmé que Samsung et Google pourraient travailler ensemble sur les puces Exynos pour téléphones Pixel, et le nouveau rapport d’Axios semble renforcer ces fuites.

S’il y a un problème, du moins en fonction du paysage actuel, c’est la plate-forme Exynos de Samsung. Des preuves anecdotiques suggèrent que les téléphones Galaxy S20 basés sur Exynos surchauffent et fonctionnent moins bien que les versions Qualcomm. En ce qui concerne les processeurs iPhone, Samsung n’a pas fabriqué de puces de série A pour iPhone depuis plusieurs années. TSMC, le seul fournisseur qu’Apple utilise, produira cette année le processeur 5 nm de l’iPhone 12.

Le Whitechapel sera un processeur ARM à 8 cœurs doté d’un «matériel optimisé pour la technologie d’apprentissage automatique de Google». Une partie de la puce sera également dédiée à l’amélioration des capacités de Google Assistant.

La décision de Google de sauter le processeur Snapdragon 865 cette année pourrait être liée à la conception et au coût de la puce. La puce qui alimente le Galaxy S20 et le OnePlus 8 nécessite un modem séparé pour la connectivité 4G / 5G. C’est aussi plus cher que la version 765 que le Pixel 5 est censé obtenir. Ce n’est que de la spéculation, mais si tout cela est vrai, alors Google aurait une autre raison de contourner Qualcomm et de suivre les traces d’Apple.

L’écriture sur le mur était toujours là. Google conçoit son propre coprocesseur pour les téléphones Pixel afin de gérer la photographie informatique et crée son propre noyau neuronal pour ses combinés. Ce n’était qu’une question de temps avant que le Pixel n’ait son propre processeur personnalisé.

Axios dit que Google pourrait également utiliser la même puce ARM personnalisée dans les Chromebooks à l’avenir.

