Google a déjà mis à jour sa toute nouvelle refonte de Google Maps – .

Il y a quelques jours à peine, Google a dévoilé un tout nouveau design Google Maps pour célébrer le 15e anniversaire de l’application. La refonte vise à offrir une interface plus propre, avec le changement le plus important concernant le menu du bas. Google a supprimé l’un des éléments précédents, le remplaçant par trois onglets pour mieux servir les utilisateurs.

Il s’avère, cependant, que la refonte de l’interface utilisateur de Google n’était pas assez bonne, et la société apporte un autre changement important au menu du bas.

Le nom de l’onglet Commute a été changé pour un Go beaucoup plus simple, ce qui devrait mieux expliquer son objectif. C’est l’onglet que vous devez utiliser pour naviguer dans la ville, que vous vous rendiez au travail ou que vous visitiez simplement un nouvel emplacement. Le nouvel onglet Aller regroupe l’onglet Trajet et tous les autres raccourcis liés au transport en commun, les rapports 9to5Google. Voici un aperçu de l’interface utilisateur repensée après la récente mise à jour, mais avant les modifications apportées à l’onglet Commute:

Source de l’image: Google

Ce n’est pas seulement le nom de l’onglet qui a été modifié. L’icône a également été repensée pour que le menu ne soit pas uniquement destiné aux déplacements. L’icône de la maison et du bureau a été remplacée par celle qui montre une voiture et un rail, comme le montrent les captures d’écran ci-dessous. Dans Go, la vue par défaut est Destinations, qui comprend des raccourcis pour la maison, le travail et d’autres raccourcis. Il y a aussi un onglet Commute qui apparaît maintenant en haut. Certains utilisateurs de Google Maps ont également découvert des éléments de menu supplémentaires, notamment Ligne et Stations et Arrêt.

Source de l’image: 9to5Google

La différence entre les deux captures d’écran ci-dessus montre que Google teste toujours le nouveau menu. En fait, vous ne recevrez peut-être pas encore la nouvelle modification de l’interface utilisateur, mais elle sera probablement bientôt disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone et d’Android. Pour vous assurer de l’obtenir, vous devez effectuer la mise à jour vers la dernière version de Maps, 10.35.2.

Source de l’image: XanderSt / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

