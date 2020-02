Google a déjà une alternative au GDC

Il y a quelques heures à peine, nous avons appris qu’en raison des effets du coronavirus, la Games Developers Conference 2020 a été reportée. Et, comme pour le Mobile World Congress, les annulations par les exposants et les participants ont indiqué une célébration plutôt terne et entourée de la peur des maladies de la mode. Google, cependant, ne semble pas vouloir abandonner l’espace offert par la foire, et travaille déjà sur une alternative à l’événement.

Bien que pratiquement rien ne soit connu à ce sujet, il y a quelques heures, il a activé ce site Web. On peut y lire que, bien qu’ils soutiennent la décision prise par l’organisation, et malgré l’impossibilité d’un contact “en personne”, Google Games a beaucoup de nouvelles qu’ils souhaitent partager avec la communauté et qu’ils travaillent sur une réunion numérique. Voici le texte original que vous pouvez trouver sur ce site Web:

Nous soutenons la décision prise par les organisateurs de reporter le GDC 2020. Bien que nous ne vous verrons pas en personne, nos équipes ont des nouvelles passionnantes à partager et nous espérons que vous vous joindrez à nous pour que notre expérience numérique en apprenne davantage.

Inscrivez-vous pour des mises à jour sur nos plans dans les semaines à venir.

De plus, la page comporte une section où vous pouvez vous inscrire (vous devrez fournir des données personnelles et professionnelles) pour, de cette manière, recevoir des informations sur toutes les avancées qui se produisent dans la mise en œuvre de Cet événement numérique. Gardez à l’esprit lors du remplissage, oui, il est destiné aux professionnels dont l’activité est liée au secteur du jeu vidéo, pas aux amateurs et aux particuliers.

Bien que toutes les attitudes soient compréhensibles dans des circonstances telles que les actuelles et que les annulations de Microsoft, Unity et Epic soient irréprochables, personne ne sait que Google a été particulièrement intelligent et rapide à cette occasion. Et, au lieu d’une annulation sans plus, ce qu’il a fait, c’est de proposer une alternative. Une alternative dans laquelle, en plus, elle aura tout le centre d’attention, car elle n’aura pas à rivaliser avec d’autres entreprises dans un événement où tout le monde veut attirer l’attention et se démarquer des autres.

Quelque chose qui vaut également la peine de donner une “pensée” au concept traditionnel de foire. Les réunions professionnelles ont un sens parfait, bien sûr. Cependant, la concentration de publicités, présentations et autres dans un moment et un espace spécifiques ne semble pas le format le plus optimal pour maximiser les résultats attendus.

Maintenant, il sera donc très intéressant de rester à l’écoute pour cette alternative de Google au GDC 2020. Et, si cela fonctionne aussi bien que possible, il ne serait pas surprenant que les autres fabricants en prennent note et commencent à l’appliquer. modèle à l’avenir. Et, à l’exception de circonstances très exceptionnelles (encore plus que celles qui ont forcé la non-célébration du GDC et du Mobile World Congress), l’ordre du jour ne serait pas compromis par des facteurs externes.