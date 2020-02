Google a discrètement dévoilé les premières nouvelles fonctionnalités d’Android 11 – .

La prochaine version majeure d’Android de Google approche à grands pas, et je ne parle pas de la grande révélation très attendue d’E / S 2020. Google sortira probablement la toute première version bêta d’Android 11, le type d’aperçu pour développeur de la première version du système d’exploitation qui cible les développeurs d’applications, sous peu. La version bêta publique, quant à elle, ne baissera qu’en mai, et elle sera plus stable que la première version développeur. Vous ne pouvez pas tout à fait télécharger Android 11 DP pour l’instant, mais Google a révélé par erreur certaines des premières fonctionnalités d’Android 11, en publiant l’annonce des développeurs d’Android 11 quelques jours ou semaines plus tôt.

Nous avons l’habitude de voir les aperçus des développeurs chuter en mars, vous pouvez donc dire que nous attendons l’arrivée d’Android 11 depuis le début. Les premières rumeurs sur Android 11 sont déjà là, car le système d’exploitation a été repéré fonctionnant sur un ancien modèle Pixel 2. De plus, une alternative créée par Google à la fonctionnalité de partage AirDrop d’Apple a également fuité. Mais rien n’était officiel, et ce n’est toujours pas le cas, étant donné que Google a retiré l’annonce Android 11 Developer Preview.

Cependant, Android Police a été assez rapide pour prendre une capture d’écran de la page complète, qui est vue ci-dessous.

L’application présente déjà quelques-unes des principales fonctionnalités d’Android 11 qui pourraient intéresser les développeurs, comme suit:

Changements de comportement: modifications du système susceptibles d’affecter votre application lorsqu’elle s’exécute sur Android 11

Fonctionnalités de confidentialité – Nouvelles garanties pour protéger la confidentialité des utilisateurs que vous devrez prendre en charge dans votre application

Nouvelles fonctionnalités et APIS – API pour les fichiers pliables, le partage, la connectivité, les médias, NNAPI, la biométrie, etc.

Google va apparemment de l’avant avec des plans pour améliorer la confidentialité des utilisateurs, ce qui est une excellente nouvelle pour tout utilisateur d’Android qui achètera du matériel Android 11 ou mettra à jour ses appareils vers Android 11. La liste confirme également que la prise en charge native des appareils pliables arrive sur Android 11 , et semble indiquer que la nouvelle fonctionnalité de partage de fichiers qui a fuité il y a quelques semaines est réelle.

C’est tout ce que nous savons pour le moment, car Google n’a divulgué aucun autre secret d’Android 11. La page a été rapidement supprimée, mais Google publiera probablement l’aperçu du développeur Android 11 dans les prochaines semaines.

Source de l’image: Google

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.