Google à Samsung: “Il suffit de changer Android!”

souvent iOS un système d’exploitation choisi par les utilisateurs est jugé «tendance», tandis que androïde alimente une grande variété de produits provenant d’un large éventail de fabricants. Cela représente certainement un force pour Android. C’est aussi la raison pour laquelle Android peut se permettre de rivaliser à égalité – sinon supérieure – avec pomme. Google, pour atteindre cet objectif, il laisse plus de place à l’utilisateur: par conséquent les risques augmentent. Samsung représente l’un de ces risques. Les changements qu’il apporte au système d’exploitation sont vraiment multiples et cela ne rend pas Google excité.

Apple donne la possibilité de planifier des mises à jour iOS. Les utilisateurs savent à peu près à quoi ils peuvent s’attendre. Alors qu’Android, malheureusement, est quelque peu fragmenté dans ses mises à jour. Statistiquement, les utilisateurs aiment les mises à jour qui apportent de petites modifications à leur système. Ce n’est pas une chose nuisible qu’Android offre une quantité supplémentaire de mise à jour, mais cela pourrait apporter un substrat de confusion à l’utilisateur.

Samsung: Ces changements pourraient également être nuisibles

Mais pire encore, ces changements soudains pourraient également vulnérabilité de sécurité. Sur le blog de sécurité Project Zero de Google, Jann Horn et l’équipe affirme que les tentatives externes pour rendre Android plus sûr le mettent paradoxalement plus à risque de menaces.

Samsung Galaxy A50 par exemple, ses pilotes personnalisés ont créé un bogues de corruption de mémoire qui nécessitait un correctif ultérieur. Un autre exemple ironique est que Samsung a besoin de gaspiller des ressources pour se défendre contre les pirates du noyau, car les changements sont la seule chose qui pourrait donner aux pirates un accès au noyau en premier lieu.

Les smartphones Samsung sont définitivement ceux le plus utilisé de tous les temps. Bien sûr, Google a plus intérêt à garantir la sécurité de ces appareils malgré toute interférence du fabricant. De plus, au cours de la dernière période, des notifications anormales sont arrivées aux utilisateurs de téléphones mobiles Samsung. Ce bug a créé une certaine confusion parmi les utilisateurs, mais il n’y avait rien à craindre.