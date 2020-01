Google achète AppSheet, c’est quoi?

Google a acheté AppSheet, une plateforme qui vous permet de développer des applications pour les appareils mobiles sans code. Ce faisant, le géant de Mountain View souhaite mettre (encore) des utilisateurs moins expérimentés entre les mains d’un excellent outil de travail, grâce auquel ils peuvent développer des applications sans nécessairement connaître le langage de programmation.

“Cette acquisition aide les entreprises à permettre à des millions de citoyens-développeurs de créer et d’étendre des applications plus facilement sans nécessairement avoir besoin de compétences professionnelles en codage”, lit le blog de Google.

avec AppSheet, Google vise principalement à aider ces petites entreprises besoin de leur propre application, mais ils n’ont pas les ressources nécessaires au développement. Grâce à AppSheet, les entreprises peuvent innover et innover avec l’automatisation des flux de travail, l’intégration des applications et la gestion des API.

En fait, cette plateforme il fonctionne en extrayant des données d’une base de données, un formulaire, une feuille de calcul ou d’autres sources de données hébergées dans le cloud, telles que Salesforce, Dropbox, AWS DynamoDB et MySQL, en utilisant les noms des champs et des colonnes comme base de développement d’une application. L’équipe AppSheet rejoindra l’équipe Google Cloud et veillera à ce que les services préexistants continuent d’être maintenus et pris en charge malgré la migration vers la nouvelle plateforme.

“Notre mission principale reste inchangée: nous voulons démocratiser le développement d’applications en permettant à autant d’utilisateurs que possible de développer et de distribuer des applications sans avoir à écrire une ligne de code”, a déclaré Praveen Sheshadri, PDG d’AppSheet.