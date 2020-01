Google acquiert Pointy pour trouver plus facilement ce que vendent vos entreprises locales

Les achats et la livraison en ligne ont rendu plus facile que jamais la recherche et l’achat de nouveaux produits, mais ces avantages ne sont pas entièrement répercutés dans les magasins physiques, en particulier pour les petits commerçants. Dans un effort pour aider, une entreprise appelée Pointy a développé une technologie qu’elle utilise avec Google pour permettre aux détaillants locaux de maintenir un catalogue en ligne à jour de leurs stocks en magasin. Maintenant, Google cherche à apporter l’aide de Pointy à encore plus de magasins, car il annonce son intention d’acquérir l’entreprise.

Les deux sociétés ont travaillé ensemble dans le passé, Pointy agissant comme un partenaire essentiel dans l’expansion de Google dans le commerce de détail local. Pour utiliser le système de Pointy, les détaillants peuvent soit connecter un périphérique aux lecteurs de codes-barres, soit installer l’application de l’entreprise directement sur leur système de point de vente. En mettant en œuvre ce système, les détaillants peuvent créer une représentation automatiquement mise à jour de l’inventaire en magasin qui est accessible via la section “Voir ce qui est en magasin” sur la liste Google du détaillant.

À l’heure actuelle, l’accord visant à acquérir Pointy doit encore faire l’objet d’une approbation réglementaire avant que les derniers détails puissent être déterminés. On ne sait toujours pas exactement ce que Google a l’intention de faire avec la technologie de l’entreprise, mais il semble probable que Google voudrait poursuivre tout travail qui donne à ses utilisateurs plus de choix en ce qui concerne les produits et les détaillants trouvés dans les listes de recherche.