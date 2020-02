Google annonce de nouveaux jeux après le lancement de Stadia

Enfin, après sa sortie tant attendue, Google annonce les premiers jeux qui seront exclusifs à Stades et cela sortira “dans les prochains mois”.

Rappelons que Google avait promis qu’en 2020 il y aurait plus de 120 jeux et 10 d’entre eux seraient exclusifs, mais n’a donné aucun titre. A annoncé maintenant que les nouveaux jeux qui arriveront en premier à Stadia exclusivement seront, Mots perdus: au-delà de la page, un jeu de puzzle avec une intrigue écrite par Rhianna Prachett, l’esprit derrière les histoires de Mirror’s Edge et les nouvelles de Tomb Raider. Nous aurons également Splitlings un jeu d’arcade fou avec lequel vous pouvez jouer jusqu’à trois amis. Enfin, nous avons Stacks On Stacks, un jeu dans lequel vous devez construire une tour de couleurs 3D qui rappelle beaucoup le Jenga classique. Ces trois jeux peuvent être joués en premier sur la plateforme Google et atteindront plus tard les consoles et les PC.

A également annoncé Panzer Dragoon Remake qui devrait sortir sur Nintendo Switch en 2020; mais il arrivera également à l’avenir sur Google Stadia. Un jeu de tir sur rails qui vise à faire revivre ce qui était autrefois l’un des emblèmes de SEGA. Serius sam C’est un autre des jeux présentés, comme le classique SEGA, la licence Croteam atterrira à Stadia avec toutes les livraisons de trilogie remasterisées; extensions incluses.

En outre, nous lisons dans The Verge que Google a également tweeté cette semaine qu’il commençait à offrir une prise en charge de 4K pour Chrome, ce qui a été manqué depuis le lancement de Stadia. Ce serait le moyen le plus simple de jouer avec Stadia, car cela nous éviterait d’acheter un Chromecast Ultra ou un Google Pixel. Mais pour le moment, la qualité d’image est bien pire dans Chrome que dans les autres appareils et c’est parce que le streaming était limité à 1080p, au moins jusqu’à présent.

Salut Eric! La prise en charge 4K sur Chrome était une version logicielle, cela peut également dépendre du moniteur que vous utilisez. Pour confirmer, obtenez-vous le même résultat sur tous les jeux? Avez-vous également essayé d’ajuster les options d’utilisation des données dans votre application Stadia?

– Stadia (@GoogleStadia) 7 février 2020