Google annule la nouvelle politique de cookies sécurisés de Chrome pour le coronavirus

Avec le lancement de Chrome 80 en février dernier, Google a introduit un changement important permettant d’améliorer la sécurité et la confidentialité du navigateur: le durcissement du traitement des cookies -le système d’identification le plus basique de tout site Web-. Mais la pandémie a tout bouleversé, et pour préserver “la stabilité des sites Internet qui fournissent des services essentiels”, ils font temporairement marche arrière.

Nous parlons de l’attribut «SameSite», utilisé pour déterminer l’utilisation des cookies. Comme vous le savez, les cookies définissent de nombreux aspects de l’expérience Web, y compris certains aussi délicats que l’identification lors de la connexion. C’est grâce aux cookies que vous ne devez pas saisir définitivement votre nom d’utilisateur et votre mot de passe sur les sites et services Web que vous utilisez à chaque nouvelle ouverture du navigateur.

C’est précisément pour cette raison que les cookies sont également un élément qui peut être utilisé pour usurper l’identité et effectuer d’autres types de méfaits. Et, bien sûr, ils sont également utilisés dans une bonne mesure pour le suivi des utilisateurs, une technique de base dans le secteur de la publicité pour diffuser des publicités personnalisées. Par conséquent, ils sont traités avec un soin particulier.

Le traitement des «cookies» est durci

Le changement spécifique a affecté le traitement des cookies en fonction de la classe attribuée par l’attribut SameSite, qui peut être laxiste ou strict, et comme les deux noms l’indiquent, l’application de l’un ou l’autre change totalement la façon dont ledit cookie sera utilisé. De manière laxiste, ils permettent, par exemple, de partager cet article depuis cette même page sur Facebook ou Twitter, si vous étiez déjà identifié sur l’un de ces sites. En mode strict, cependant, les cookies sont complètement bloqués lorsque vous vous connectez d’un site à un autre et sont utilisés dans des environnements critiques pour la sécurité, tels que les banques.

Le changement avec les cookies et SameSite a comme objectif de limiter l’utilisation des cookies dans un contexte tiers, augmentant la sécurité, mais surtout la confidentialité. En fait, il s’agit d’une étape intermédiaire, avant que Google – et les responsables d’autres navigateurs tels que Mozilla ou Microsoft – n’implémentent des restrictions avec les cookies de suivi en 2022, ce qui rendra les choses très difficiles pour les annonceurs.

Cependant, pour l’instant nous devrons attendre l’un et l’autre, et c’est que l’arrêt forcé d’activité dans lequel nous sommes plongés n’a pas donné le temps pour les développeurs de s’adapter au nouveau scénario. Ou c’est la raison pour laquelle Google propose de justifier sa décision.

«Nous surveillons et évaluons étroitement l’impact de l’écosystème, y compris des contacts proactifs avec des sites Web et des services individuels pour nous assurer que leurs cookies sont correctement étiquetés. Cependant, à la lumière des circonstances mondiales extraordinaires dues à COVID-19, nous retardons temporairement l’application de l’étiquetage des cookies. Alors que la majeure partie de l’écosystème Web a été préparée à ce changement, nous voulons assurer la stabilité des sites Web qui fournissent des services essentiels, y compris les services bancaires, la nourriture en ligne, les services gouvernementaux et les soins de santé qui facilitent notre vie quotidienne pendant cette période “, disent-ils. sur le blog Chromium.

Cependant, ce n’est pas le seul revers qui a résulté de la pandémie de COVID-19: Google a dû suspendre le développement de Chrome, qui a déjà repris d’importants changements. Il n’y en a pas eu d’autre, pas même pour l’une des plus grandes entreprises du monde.