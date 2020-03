Google annule les E / S 2020 en raison de problèmes de coronavirus

Suite à une série d’autres annulations technologiques ces derniers jours, Google vient d’annoncer qu’il n’hébergera pas d’E / S 2020 en personne en raison de problèmes de coronavirus. L’entreprise recherche un autre format.

Google I / O 2020 a été annoncé en janvier, le processus de demande et de dessin des billets ayant eu lieu à la fin du mois dernier. Hébergé à l’amphithéâtre Shoreline à Mountain View, il se trouve juste en face du siège de Googleplex.

En raison de préoccupations concernant le coronavirus (COVID-19), et conformément aux directives sanitaires du CDC, de l’OMS et d’autres autorités sanitaires, nous avons décidé d’annuler l’événement physique d’E / S Google à Shoreline Amphitheatre.

Ceux qui ont acheté des billets seront entièrement remboursés d’ici le 13 mars, tandis que les invités enregistrés cette année pourront automatiquement acheter des laissez-passer I / O 2021 (via Twitter). Pour l’avenir, la société va «explorer d’autres façons de faire évoluer les E / S Google pour mieux se connecter avec notre communauté de développeurs». Pour le moment, Google ne semble pas s’engager sur la période initiale du 12 au 14 mai.

Pendant ce temps, Google fournira 1 million de dollars aux organisations locales de Mountain View pour remédier au manque d’E / S et à ses plus de 7 000 participants. Cela vise spécifiquement à aider à sensibiliser le public au coronavirus, ainsi qu’à aider les petites entreprises, à accroître l’enseignement des STEM et à soutenir les organisations travaillant avec des voisins sans logement.

Cette évolution fait suite au Google for Games Developer Summit de la mi-mars, devenu un événement en ligne après le report de la Game Developers Conference. Pendant ce temps, Cloud Next ’20, prévu pour avril à San Francisco, est désormais un événement virtuel «Digital Connect» qui comprend un «apprentissage interactif» et des sessions de questions-réponses numériques avec les équipes de Google. I / O 2020 prendra probablement un format similaire.

Historiquement, Google a diffusé en direct presque chaque keynote et session sur YouTube, et devrait être équipé pour traduire les E / S dans un format numérique. Lors de la conférence des développeurs, le site d’E / S est optimisé pour parcourir rapidement les plannings et trouver la bonne conversation.

