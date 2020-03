Google annule les E / S 2020 entièrement en raison d’un coronavirus

Google, en raison de la pandémie de coronavirus et de son expansion rapide aux États-Unis, a préféré annuler complètement toute activité liée aux E / S 2020, votre événement développeur annuel. Ceux de Mountain View avaient déjà annulé la conférence principale de l’événement susmentionné, mais maintenant, la décision s’étend à toutes les présentations, discussions et sessions, même celles qui avaient été reprogrammées en tant qu’émissions via Internet.

“En raison de préoccupations concernant la santé et la sécurité de nos développeurs, employés et communautés locales, et en suivant les recommandations du gouvernement local de la Bay Area, nous n’organiserons malheureusement aucun événement d’E / S cette année”, l’entreprise a déclaré dans un communiqué. Malgré le mouvement, Google note que tiendra votre communauté au courant des nouvelles Android à venir.

À l’heure actuelle, la chose la plus importante que nous puissions faire est de concentrer notre attention sur l’aide aux personnes face aux nouveaux défis auxquels nous sommes tous confrontés. Nous continuerons de faire tout notre possible pour aider nos communautés à rester en sécurité, informées et connectées. Veuillez noter que nous restons déterminés à partager les mises à jour Android continues avec vous via nos blogs de développeurs et nos forums communautaires.

Hier jeudi, Gavin Newsom, gouverneur de Californie, a ordonné le confinement à l’échelle de l’État. 40 millions de personnes doivent rester à la maison pour éviter de nouvelles infections à coronavirus. Au moment d’écrire ces lignes, les États-Unis ont enregistré plus de 150 décès et plus de 10 000 cas positifs. De toute évidence, la situation s’est compliquée ces dernières semaines et un grand nombre d’événements en Californie ont dû être annulés, comme le GDC, Facebook F8 et E3.

Bien que Google prévoyait d’organiser des sessions et des conférences sur Internet, ses employés pourraient devoir rester à la maison pendant plusieurs semaines pour protéger leur santé; en ce moment il est impossible de réorganiser I / O 2020 en tant qu’événement numérique. Les seuls établissements autorisés à ouvrir en Californie sont les pharmacies, les banques, les épiceries et les stations-service.

