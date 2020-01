Google apporte des achats de vêtements directement aux résultats de recherche, ce qui facilite encore plus les dépenses

Google ne manque pas de fers à repasser en matière de commerce électronique. La société a régulièrement ajouté de nouveaux partenaires de vente au détail à son application Shopping (anciennement Google Express) et vient d’acquérir une société dont la technologie permet aux entreprises locales d’afficher directement leurs stocks avec la recherche Google. Maintenant, Google a annoncé des changements à venir qui permettront aux utilisateurs de parcourir et de comparer les vêtements de plusieurs détaillants avec une seule recherche Google.

Pour voir les nouvelles fonctionnalités en action une fois qu’elles sont en ligne, les utilisateurs n’ont qu’à rechercher le type de vêtements qui les intéresse, et une nouvelle section “Produits populaires” contenant des vêtements, des chaussures et des accessoires d’une variété de détaillants apparaîtra à côté d’autres résultats de recherche. Comme vous pouvez vous y attendre d’une entreprise connue pour ses moteurs de recherche, Google a inclus des outils pour filtrer les résultats par style, département et taille. Une fois que vous avez réduit les choses, des liens seront disponibles pour acheter le produit de votre détaillant de choix.

Google met ces services à la disposition des détaillants gratuitement dans le prolongement de ses efforts d’indexation Web standard et a fourni une documentation d’assistance et des conseils de style pour aider les entreprises à s’assurer que leurs produits sont correctement affichés. Les nouvelles fonctionnalités axées sur les vêtements ne semblent pas encore disponibles, et le message d’annonce de Google ne donne pas de chronologie quant au moment exact où nous devrions nous attendre à ce qu’elles soient déployées.