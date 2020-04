Google Art Transfer transforme vos photos en œuvres d’art spectaculaires

Avez-vous déjà pensé à transformez votre photo en œuvre d’art, s’inspirant des tableaux les plus célèbres des artistes les plus renommés de tous les temps? avec Google Arts & Culture, maintenant vous pouvez le faire et obtenir des résultats incroyables.

L’application Google propose déjà une série de fonctionnalités visant à nous rapprocher du monde de l’art, et qui cherchent à trouver des points de rencontre entre les images que nous avons prises et les œuvres d’art. Parmi ceux-ci, par exemple, la fonction de Art Selfie, qu’il montre les peintures qui nous ressemblent le plus sur la base du selfie pris, ou celle de Palette de couleurs, qui trouve à la place le œuvres d’art utilisant les couleurs des photos.

Transformez vos photos en œuvres d’art avec Art Transfer

Maintenant, Google Arts & Culture propose également le mode de Transfert d’art. Grâce à cette fonctionnalité, il est possible de ttransformer sa propre photo en une œuvre d’art “Transférer” le style de l’un des principaux chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art. Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité en cliquant sur l’icône de l’appareil photo depuis l’écran principal de l’application. Une fois qu’une image est importée, elle sera Vous pouvez choisir le style artistique à appliquer en ayant une douzaine d’œuvres différentes disponibles (parmi les artistes, van Gogh, Frida Kahlo, Edvard Munch, Leonardo da Vinci et autres).

Alors que le style de l’œuvre est transféré à l’image, l’application montre quelques curiosités et informations sur le tableau en question. Il est également possible de sélectionner une partie de l’image que vous souhaitez transformer en peinture, afin d’avoir un résultat encore plus unique. L’application peut être téléchargée gratuitement sur votre smartphone depuis cette page.