Google Assistant peut désormais lire vos pages Web à haute voix

Google a tenu sa promesse. Début janvier, le géant de Mountain View a annoncé quelle serait la nouvelle que, au cours de cette année, révolutionnerait l’Assistant, ce qui le rend encore plus complet et de pointe.

Parmi ceux-ci, Google avait prévu qu’il serait possible demander à l’assistant vocal de lire une page Web à haute voixet semble maintenant prêt à lancer officiellement cette nouvelle fonctionnalité.

Google Assistant peut désormais lire les pages Web à haute voix

Disponible en quarante-deux langues (y compris l’italien), cette fonctionnalité semble fonctionner avec n’importe quelle page Web sur tous les navigateurs Chromium, tels que Google Chrome, Microsoft Edge, mais pas Firefox. Une fois la page Web ouverte, dites simplement “Hé Google, lis“Ou”Hé Google, lisez cette page“, Et Google Assistant se chargera immédiatement de lire le contenu à haute voix de cette page, adopter une voix expressive et naturelle, afin d’imiter l’intonation et le rythme d’une personne. Il est également possible changer la vitesse de lecture et la voix de Google Assistant lui-même.

Pendant que Google Assistant continue de lire le texte, le navigateur fait défiler automatiquement la page, en mettant en évidence les mots qui sont lus. C’est une fonctionnalité très utile à la fois pour les personnes ayant des difficultés visuelles ou de lecture, et pour ceux qui veulent se tenir informés et mis à jour tout en s’engageant dans une autre activité. Google a déjà commencé la publication de la mise à jour et pourrait bientôt être disponible pour tous les utilisateurs. Faites-nous savoir si vous pouvez utiliser cette nouvelle fonctionnalité sur votre smartphone Android!