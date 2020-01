Google Assistant sera plus utile et plus simple à utiliser avec ses nouvelles fonctionnalités

Google Il est également arrivé au CES 2020 pour présenter quelques nouvelles liées à son assistant virtuel, Assistant Google. Pour être plus précis, ceux de Mountain View ont introduit une série de des fonctionnalités dont le but est de rendre votre proposition plus utile, efficace et simple à utiliser, principalement lorsqu’il est intégré à la maison intelligente. En outre, la société a réaffirmé son engagement envers la confidentialité et la sécurité des données que vous fournissez.

Connexions plus simples

Assistant Google faciliter le processus de connexion avec d’autres appareils. Maintenant, lorsque vous effectuez la configuration initiale d’un ordinateur intelligent via l’application fournie par son fabricant, vous recevrez automatiquement une notification sur votre application Android ou Google Home pour démarrer la connexion avec le nouvel appareil. Il ne sera pas nécessaire de saisir à nouveau les informations d’identification d’accès, il sera donc plus rapide et plus facile de créer votre réseau de produits connectés.

Actions planifiées

À la fin de cette année, l’assistant pourra programmer des actions spécifiques sur d’autres appareils intelligents. Par exemple, il sera possible de dire “Ok Google, allume la cafetière à 7h00 du matin”. De son côté, Google Home disposera désormais d’un espace pour ajouter et contrôler plus de 20 équipements, tels que la climatisation, les purificateurs d’air, les baignoires et les aspirateurs, entre autres. Bien entendu, ceux-ci bénéficieront également d’un soutien pour les actions programmées. De nouveaux fabricants tels que Telus Hub, Ultrafresh, MOEN, D-Link, VIAROOM, Tado, Yeelight et MerossSmart proposeront de nouveaux produits compatibles avec Google Assistant.

Organiser la famille

Avez-vous un haut-parleur intelligent avec un écran comme le Google Nest Hub? Désormais, il sera plus facile de s’organiser en famille grâce à Notes de ménage. Ils sont sur le point digital post it qui peut être créé via les commandes vocales de l’assistant, vous pouvez donc laisser des avis importants avant de quitter la maison. De plus, les «Contacts personnels» à la maison vous permettront de définir quels sont les contacts familiaux les plus importants pour établir votre numérotation rapide. Une fois configuré, tous les membres de la famille peuvent appeler le voisin, par exemple.

Technologie vocale améliorée

Google a consacré des efforts pour améliorer la technologie vocale de l’assistant. Et est-ce offrira bientôt la lecture naturelle de longs textes. “Cette fonctionnalité est basée sur de nouveaux ensembles de données vocales pour créer des voix qui semblent plus expressives et naturelles, ce qui facilite l’écoute plus longtemps. Cette percée peut être utile à bien des égards, mais un domaine que nous étudions est le lire à haute voix, par téléphone, des pages Web au contenu long format, par exemple des articles de presse, des blogs ou des histoires », explique la société.

Lorsque la lecture naturelle est disponible, vous pouvez dire des commandes comme “Ok Google, lisez cette page”. De plus, l’assistant aussi pourra traduire le texte en 42 langues, y compris l’espagnol. L’entreprise a également annoncé que le mode interprète, qui vise à effectuer des traductions en temps réel, peut être utilisé par les entreprises. “Nous étendons actuellement l’utilisation de cette technologie à un nombre croissant d’hôtels, d’aéroports, de banques, de sociétés de gestion d’événements sportifs en direct et d’organisations dédiées à l’aide humanitaire”, ont-ils ajouté.

Attention totale à la vie privée

En raison de la controverse qui a été générée ces dernières années autour du confidentialité de nos données, celles de Mountain View ont voulu préciser que cette section est clé pour eux: “Pour maintenir notre engagement en matière de confidentialité, l’Assistant Google est conçu pour protéger la sécurité et la confidentialité de vos informations.” Ils promettent que Google Assistant reste en mode veille jusqu’à ce qu’il soit activé avec la commande “Ok Google”. En outre, ils réaffirment qu’ils ils ne gardent pas les enregistrements audio Par défaut, c’est l’utilisateur qui choisit si ces informations sont fournies à Google afin d’améliorer ses services.

Il est maintenant plus facile que jamais d’utiliser les contrôles de confidentialité de Google avec un peu d’aide de l’Assistant. Par exemple, demandez simplement “Comment protégez-vous la confidentialité de mes informations?” pour obtenir des réponses aux questions les plus courantes sur la confidentialité et la sécurité. Et simplement avec votre voix, vous pouvez supprimer l’activité de l’Assistant de votre compte Google en disant, par exemple, “OK Google, supprimez tout ce que je vous ai dit cette semaine”.

Google n’a pas manqué l’occasion de présumer que Votre assistant a acquis une présence dans les produits d’autres sociétés, tels que les téléviseurs et les systèmes sonores de marques telles que Acer, Aftershokz, Anker Innovations, Belkin, Cleer, Harman Kardon, Konka, JBL, Lenovo, Philips, Seiki, Hisense et LG. L’industrie automobile n’est pas loin derrière, car BMW et Volvo utilisent également Google Assistant dans leurs voitures.

