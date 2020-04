Google Assistant vous permettra de régler la sensibilité de “Ok Google”

Google a commencé à mettre en œuvre nouvelles fonctionnalités dans les produits avec Google Assistant qui permettra d’ajuster le niveau de sensibilité de l’appareil aux commandes d’activation Ok Google ou Hey Google.

Les informations ont été avancées par XDA-Developers, qui, en modifiant le code de l’application Google Home, a réussi à activer cette fonctionnalité. Quelques heures plus tard, Google a confirmé aux médias américains The Verge que le déploiement de cette fonctionnalité avait commencé, les utilisateurs le verront donc apparaître dans leurs comptes respectifs dans les prochains jours.

Avec ce nouveau système, les utilisateurs d’un appareil avec Google Assistant ils seront capables de réguler la réponse du produit, d’éviter des activations erronées ou d’obtenir l’effet inverse: Répondez plus facilement à la commande d’activation. Pour ce faire, les utilisateurs devront entrer dans l’application Google Home, sélectionner l’un des haut-parleurs présents dans la maison et, dans sa section de configuration, cliquer sur la section “Hey Google Sensitivity”.

Le développement de cette fonctionnalité a été annoncé en septembre de l’année dernière, quelques mois après avoir appris que la société nord-américaine avait écouté les demandes des utilisateurs de Google Assistant, transcrit les fragments audio et utilisé les informations pour améliorer le fonctionnement de son système de reconnaissance vocale. À l’époque, VRT News a également révélé que certains des audios examinés au cours de leur enquête n’étaient pas précédés de la commande d’activation Ok Google, de sorte que le haut-parleur avait commencé à entendre des sons de leur environnement – qui, dans certains cas, contenaient des informations. privé – par erreur.

Peu après, Google a mis à jour sa politique et les méthodes qui lui sont associées. Cependant, l’ajustement de la sensibilité des commandes d’activation Ok Google et Hey Google, en principe, aidera à éviter les fausses activations mentionnées – qui peuvent être encouragées par la télévision, les voisins ou la prononciation de mots similaires -. Cela contribuera à son tour à améliorer le taux d’activation dans les cas où l’appareil avec Google Assistant ne répond tout simplement pas fréquemment aux commandes.

