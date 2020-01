Google aurait ignoré la version XL du Pixel 4a

Voici un coup dur pour les fans de grands téléphones à prix raisonnable: la rumeur veut que Google saute la plus grande version de son combiné milieu de gamme en 2020 et lancera le Pixel 4a sans modèle XL.

Cette nouvelle non confirmée vient de YouTuber Dave Lee, qui n’a pas beaucoup d’expérience en matière de fuites téléphoniques, mais est un vlogger technologique très respecté avec des millions d’abonnés à son nom.

L’idée est que le Pixel 3a XL a peut-être retiré trop de ventes du Pixel 3 XL aux yeux de Google, et il ne veut pas qu’il en soit de même pour le Pixel 4 XL qui a été lancé en octobre aux côtés du Pixel 4.

Quel que soit le raisonnement, cela signifiera que ceux qui veulent l’espace d’écran supplémentaire devront creuser plus profondément dans leurs poches et acheter le Pixel premium en 2020, plutôt que l’offre de milieu de gamme.

Pixel-parfait

La plupart des fuites du Pixel 4a que nous avons vues jusqu’à présent – y compris les rendus non officiels – se sont concentrées sur un combiné plus petit, ce qui donne une crédibilité supplémentaire à la rumeur selon laquelle nous ne verrons pas de version plus grande.

Le Pixel 4a devrait avoir un écran de 5,7 pouces ou 5,8 pouces et un processeur moins haut de gamme, mais à part cela, nous ne savons pas trop à quoi s’attendre.

C’est en mai 2019 – à Google IO 2019 en fait – que le Pixel 3a et le Pixel 3a XL sont apparus, donc le même type de timing en 2020 aurait du sens. Nous pourrions en savoir plus sur Android 11 en même temps.

Plus tard, si Google s’en tient au calendrier des dernières années, nous devrions avoir des nouvelles d’un Pixel 5 courant octobre.

Via Android Police