Google Card, une carte de crédit Google est-elle nécessaire?

À ce stade, très probablement, personne n’a été surpris d’apprendre Carte Google, le projet de carte de crédit sur lequel travaille le moteur de recherche depuis un certain temps et qui pourrait ne pas tarder à voir le jour. Les dernières heures ont fait les gros titres en parlant de ce nouveau paiement et, avec lui, du débarquement de Google dans un secteur à la fois tentant et compliqué comme c’est le financier. Et, bien sûr, il y aura déjà beaucoup de gens qui, pour diverses raisons, attendent avec impatience l’arrivée de ce moyen de paiement dans leur portefeuille.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose sur Google Card. TechCrunh a obtenu quelques images divulguées par rapport à ce projet, dont nous pouvons déduire que nous parlerions d’un mode de paiement associé à Visa, comme prévu Pariez exclusivement sur la puce et l’identification sans contact (malgré le fait que la bande magnétique a toujours beaucoup de popularité dans certaines parties du monde) et que, évidemment, toutes les procédures liées à la carte seront gérées via son application associée (qui a dit “caissier”?)

Ce qui a été dit, pour l’instant rien de surprenant, et moins après Apple Il avait déjà présenté sa carte il y a un peu plus d’un an. Et pourquoi Google et non Amazon, par exemple? Eh bien, la vérité est que Amazon Elle possède également ses propres cartes de crédit (même s’il est vrai que, dans ce cas, son modèle de fonctionnement est similaire à celui des cartes traditionnelles). De plus, nous pouvons essayer de deviner quel sera le prochain géant technologique à franchir cette étape. C’est de la pure spéculation mais c’est amusant. Allez, je commence par miser sur la traduction de Samsung payer à une carte physique, qui pensez-vous va le faire?

Pourquoi Google Card?

Ou on peut aussi se demander si c’est nécessaire, si ça apporte quelque chose d’original et de roman, si à l’avenir on aura tous cette carte… Je me trompe toujours, mais plus qu’essayer de faire critiques de produits qui n’existent même pas encore (et j’ai déjà vu quelque chose), je pense que la chose intéressante est d’essayer de comprendre la raison de cette étape de Google, qui n’est rien de plus que la même chose qu’Apple a fait il y a un an.

Il est préférable de commencer par faire un peu d’histoire: rappelez-vous Google Wallet? Eh bien, la chose intéressante est que ce service Google, de absorbé par Google Pay il y a quelques années, il avait déjà envisagé d’avoir sa propre carte de crédit en 2013. Pour cette année, le terme fintech Il commençait déjà à frapper fort (à tel point que certains prônaient la disparition des entreprises classiques des secteurs bancaire et financier dans un délai maximum de 3 ans) et le moteur de recherche voulait surfer sur la crête de la vague. Le problème, vu maintenant avec perspective, est qu’il était trop tôt.

Et pourquoi une carte de crédit? En d’autres termes, un morceau de plastique avec un nom, une anagramme et une puce. D’accord, c’est aujourd’hui un moyen de paiement pour une utilisation de masse, mais les entreprises technologiques ne pensent-elles pas à l’avenir? Le plastique est-il l’avenir? Non, clairement pas. Dans le cas de Google Card et Apple Card, le plastique n’est qu’un pont entre le présent et le futur, une sorte de couloir pour guider les utilisateurs dans leur transition.

En d’autres termes, la carte de crédit de Google n’est rien d’autre qu’un assistant de transition permettant aux utilisateurs de passer d’un moyen de paiement «classique» à un moyen combinant une partie d’entre eux (en particulier le moyen de paiement physique) avec l’utilisation. d’un service financier offert par eux. Et à partir de là, le saut vers un écosystème de plus en plus fintech. Un scénario dans lequel, si les interfaces sans contact continuent de se répandre sur les appareils de paiement, cela nous rapproche un peu plus d’un modèle qui cadre davantage avec les technologies: paiement avec un smartphone, smartwatch, etc.

C’est la vraie guerre, c’est la vraie houle où des cartes comme Google Card et Apple Card ne sont que la partie de l’iceberg qui est montrée au-delà de la surface. obtenir centraliser la gestion de nos transactions économiques C’est un gigantesque gâteau, et ces techniciens (et d’autres) aimeraient avoir une belle tranche. Les cartes ne sont que la passerelle, la chose vraiment intéressante est à l’intérieur. Et cela mérite une attention particulière.