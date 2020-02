Google célèbre 15 ans de Google Maps avec une mise à jour majeure pour Android et iPhone – .

Google Maps fête ses 15 ans jeudi, et Google célèbre le jalon en conséquence. L’application de navigation est facilement l’une des applications les plus populaires et les plus utiles de Google à ce jour, et une application incontournable sur n’importe quel smartphone, quel que soit le système d’exploitation. Google a considérablement mis à jour Maps au cours de la dernière année, en peaufinant sa conception et en ajoutant diverses nouvelles fonctionnalités, notamment des instructions de réalité augmentée (AR), la prise en charge de la navigation privée, des rapports d’incident crowdsourcés de type Waze et de meilleures expériences de navettage. Mais Google a enregistré une mise à jour importante pour l’application pour célébrer son 15e anniversaire. À partir d’aujourd’hui, vous obtenez un nouveau logo Google Maps, une refonte majeure, ainsi que quelques nouvelles astuces.

La première chose que vous remarquerez une fois que vous aurez mis à jour l’application sur Android et iPhone est le nouveau logo. Il s’agit d’une version colorée de l’épingle que vous déposez sur Maps depuis 15 ans.

Source de l’image: Google

Mais ce qui vous importe vraiment, c’est ce qui se passe après avoir ouvert l’application. Et Google a apporté de grands changements dans ces deux, en étendant le menu du bas à cinq onglets, y compris Explorer, Commuter, Enregistré, Contribuer et Mises à jour.

Source de l’image: Google

L’onglet Explorer contiendra des informations sur les lieux près de chez vous, qu’il s’agisse de nourriture ou de divertissement, et cela fonctionnera comme auparavant.

Source de l’image: Google

Le menu Commute est également inchangé. C’est là que vous pouvez configurer votre trajet quotidien pour recevoir des informations sur le trafic en temps réel, les temps de trajet et des suggestions.

Cependant, l’onglet For You a disparu. À la place, vous trouverez trois nouveaux onglets, dont Enregistré, Contribuer et Mises à jour. L’onglet Enregistré vous permettra de découvrir toutes les attractions à proximité susceptibles de vous intéresser et peut être utile lorsque vous voyagez ou faites du tourisme. Le menu Contribuer de peur d’ajouter des détails sur les lieux que vous visitez avec Maps, ainsi que de rédiger des avis et de télécharger des photos si c’est quelque chose que vous voulez faire dans Maps. Enfin, la section Mises à jour fournit des informations sur ce qui se passe près de chez vous auprès d’experts et d’éditeurs locaux.

Source de l’image: Google

En plus de ces changements, Google a également publié quelques fonctionnalités intéressantes qui peuvent améliorer votre trajet. Les informations sur le transport vous fourniront désormais quelques détails supplémentaires sur vos prochains trajets. Les cartes afficheront les détails de la température et de l’accessibilité, et elles vous indiqueront si votre trajet comporte une sécurité à bord ou une section pour femmes. Les utilisateurs japonais pourront également choisir un itinéraire en fonction du nombre de voitures disponibles, pour augmenter leurs chances d’obtenir un siège.

Source de l’image: Google

Ces fonctionnalités commenceront à être déployées en mars et s’étendront progressivement à davantage de marchés. Google a également déclaré qu’il enverrait des sondages aux utilisateurs pour améliorer le service. En d’autres termes, ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas ces données supplémentaires partout où Google Maps pourrait vous emmener.

Source de l’image: Google

Enfin, Google améliore également Live View. Au cours des prochains mois, le mode Google Maps qui vous permet de superposer des données de navigation sur des images réelles de votre environnement tout en parcourant les rues de votre ville, vous aidera à découvrir l’endroit que vous recherchez en indiquant la bonne direction et en vous indiquant dans quelle mesure votre destination est.

