Google cessera d’offrir son Internet gratuit au Mexique

Près de deux ans après avoir mis en œuvre son programme de WiFi gratuit au Mexique, Google a annoncé la fin de l’initiative Google Station, avec lequel il a cherché à offrir un accès à Internet dans les pays du tiers monde. Selon les rapports de The Verge et TechCrunch, la technologie cessera de fournir le service dans des pays comme l’Inde, le Brésil, l’Indonésie et d’autres.

Dans une interview avec TechCrunch, Caesar Sengupta de Google a révélé qu’avec la réduction des prix dans les plans de données mobiles, le programme Wi-Fi gratuit ce n’est plus nécessaire, ils prévoient donc de l’interrompre à la fin de l’année.

Google Station a émergé comme une alternative pour offrir une connexion internet gratuite dans les gares indiennes en 2015. Il s’est ensuite étendu à l’Indonésie pour s’étendre à plusieurs sites d’intérêt dans les îles de Java et de Bali. Au Mexique, le service a été inauguré en mars 2018 grâce à un accord avec la société SitWifi.

Internet gratuit de Google se trouve présent dans plusieurs états du Mexique. Dans le cas de la capitale, les points d’accès fournissent une connexion Wi-Fi dans les stations Metrobus L1, L2 et L3, ainsi que Aéroport international CDMX et divers centres commerciaux. Dans Monterrey Ils sont situés dans les stations L1 et L2 du Metrorrey, ainsi que dans les galeries Monterrey.

Contrairement à des pays comme l’Inde ou l’Afrique du Sud, où il a été garanti que le service continuera d’être fourni avec l’aide de tiers, au Mexique On ne sait pas ce qui se passera avec les points d’accès Google et SitWifi. La vérité est que le pays a de multiples initiatives pour offrir une connexion Internet gratuite grâce à des accords avec d’autres fournisseurs.

À Mexico, il est possible connecter le mobile au réseau AT&T sur la ligne 1 du métro, grâce à l’accord conclu il y a deux ans. Le service de Metrobus Il offre également un accès gratuit à ses unités via Direct Bus et dans le cas des aéroports, des musées et d’autres sites d’intérêt, des fournisseurs d’accès à Internet tels que Telmex permet aux utilisateurs se connecter pendant une heure au wifi Pas de frais supplémentaires.

Google Station fait partie de la stratégie Next Billion Users, avec laquelle il était prévu de connecter les 1 000 millions de personnes suivantes à Internet.

