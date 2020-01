Google cessera d’utiliser la technique du “double irlandais”, avec laquelle il a évité les impôts aux États-Unis.

La société mère de Google, Alphabet, cherche à s’aligner sur l’OCDE pour limiter l’évasion fiscale internationale.

Puebla Digital News

Les autorités fiscales internationales reçoivent la nouvelle année à bras ouverts après que la société mère de Google, Alphabet, a annoncé ce mercredi 1er janvier que vous arrêteriez d’utiliser les techniques dites “Double irlandais et sandwich hollandais», Ce qui permet aux entreprises d’éviter largement de payer des impôts.

Comme le rapporte ., ces techniques ont permis au géant de la technologie de retarder le paiement des impôts américains sur les bénéfices internationaux pendant des années, ainsi que de réduire le taux d’imposition à l’étranger. On pense que cela a permis aux entreprises américaines de réduire leurs factures fiscales de centaines de milliards de dollars.

Un porte-parole de Google Il a confirmé que la société éliminerait la structure des licences de propriété intellectuelle, à travers lesquelles les bénéfices internationaux sont canalisés par l’Irlande et dans les paradis fiscaux des Caraïbes, les plaçant hors de portée des autorités fiscales américaines.

La fin de ces techniques permettra Google s’aligner sur les efforts de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour limiter l’évasion fiscale internationale.

On estime qu’à la fin de 2017, certaines des entreprises les plus rentables des États-Unis, dont Apple, la plus grande par capitalisation boursière, avaient cessé de payer plus de 1 000 millions de dollars à l’étranger en utilisant la «double technique» Irlandais », qui rapporte des millions de dollars à des sociétés fantômes.

Des entreprises comme Google, Cisco, Pfizer, Merck, Coca Cola et Facebook ils ont évité un taux d’imposition des sociétés de 35% aux États-Unis, qui a maintenant été réduit par le président des États-Unis Donald Trump

Pendant plus d’une décennie, les lois fiscales néerlandaise, irlandaise et américaine ont permis GoogleEn plus des autres grandes sociétés technologiques, bénéficiez d’un taux d’imposition à un chiffre effectif sur les bénéfices non américains, estimé à environ un quart du taux d’imposition moyen sur les marchés étrangers.

Les documents analysés par . montrent qu’en 2018, Google a transféré 21.800 millions d’euros (24.500 millions de dollars) par le biais de sa société de portefeuille néerlandaise aux Bermudes, contre 19.900 millions d’euros en 2017.

La technique du «double irlandais» fonctionne, à grands traits, par la création d’une filiale basée en Irlande et d’une autre implantée sur un territoire de faible fiscalité (cette dernière est titulaire des droits intellectuels). La société mère irlandaise est responsable de la commercialisation des produits de l’entreprise et des revenus du monde entier, mais elle verse des montants très élevés à l’entreprise située dans le paradis fiscal pour l’utilisation des droits intellectuels, de sorte que les avantages déclarés En Irlande, ils sont rares. Des entreprises comme Google, mais aussi d’autres comme Facebook, Uber ou Netflix utilisent souvent ce type d’outils pour éviter de payer des impôts.

