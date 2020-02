Google Chrome 81 apportera de nouvelles fonctionnalités AR et NFC sur le Web – .

Google a publié la semaine dernière une version bêta de Chrome 81 pour Android, Chrome OS, Linux, macOS et Windows. La dernière mise à jour de Google Chrome n’est pas nécessairement un incontournable pour le moment, mais la mise à jour inclut quelques nouvelles API qui offriront finalement aux développeurs des moyens d’apporter aux utilisateurs une multitude de nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Tout d’abord, Chrome 81 ajoute une nouvelle prise en charge de la réalité augmentée sur le Web, en s’appuyant sur les fonctionnalités que Google a ajoutées lentement mais régulièrement à Chrome au cours des derniers mois.

Tout d’abord, Google Chrome 81 comprend une nouvelle API Hit Test qui facilite le placement d’objets dans des environnements réels.

Rapports de police Android:

L’API Hit Test permet aux applications Web de placer facilement des objets virtuels dans des points réels à l’aide de la caméra d’un appareil, qui restent ensuite en place lorsque vous déplacez la caméra. Chrome sur Android utilise les services Google Play pour AR (anciennement ARCore) pour alimenter WebXR, cela fonctionne donc aussi bien que n’importe quelle application Android de réalité augmentée.

Chrome 81 présente également un cadre Web NFC qui permettra aux applications Web d’interagir avec les balises NFC. Comme le note le blog Chromium de Google: “Cela ouvre de nouveaux cas d’utilisation au Web, notamment en fournissant des informations sur les expositions du musée, la gestion des stocks, la fourniture d’informations dans un badge de conférence, et bien d’autres.”

Il n’y a pas de date ferme entourant la sortie de Chrome 81 – qui comprendra également un certain nombre de nouvelles fonctionnalités de sécurité – mais nous avons vu des rumeurs qui suggèrent que Google publiera une version améliorée au cours du mois prochain, très probablement à la mi-mars.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

