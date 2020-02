Google Chrome bloquera les téléchargements non sécurisés à partir de pages sécurisées

Depuis quelque temps, Google a commencé sa croisade personnelle dans Chrome contre les pages Web non sécurisées grâce à la différenciation des sites certifiés “HTTPS”, et l’application de certaines sanctions contre les sites Web non adaptés. Cependant, la société vient d’annoncer qu’elle irait encore plus loin, offrant de nouvelles restrictions de sécurité. dans les pages sécurisées déjà considérées.

Après l’annonce récente du blocage des cookies tiers dans Chrome 80, la société a montré votre futur plan pour Chrome 81, où il commencera à diffuser de nouvelles annonces pour les sites Web considérés comme sécurisés qui proposent du contenu téléchargeable via des formulaires non sécurisés. Et bien que certaines pages Web HTTPS aient un cryptage sécurisé, cette garantie ne couvre pas toujours les éléments de page telles que des images, des vidéos, des publicités ou des téléchargements, ce qui pourrait conduire à un simple HTTP.

Ainsi, Google a publié un petit graphique avec lequel il avance le processus échelonné qui sera appliqué lors des prochaines mises à jour de votre navigateur, avec lesquelles de nouveaux avertissements seront ajoutés en fonction de la nature des fichiers à télécharger, et enfin, le blocage automatique de ces téléchargements dangereux.

Cependant, il faudra attendre la première version de Chrome 82, daté de ce mois d’avril, que le navigateur commence à afficher uniquement les premiers avertissements aux utilisateurs concernant les téléchargements non sécurisés de fichiers exécutables tels que les programmes d’installation .exe et .apk. À partir de là, chaque nouvelle version commencera à avertir et à bloquer progressivement chacune des catégories suivantes illustrées ci-dessus, jusqu’à ce que vous atteigniez Chrome 86, qui d’octobre de cette année, bloquera automatiquement tous les téléchargements dangereux.

De leur côté, les versions Android et iOS auront un mois d’extension supplémentaire pour chaque niveau de blocage, puisqu’elles disposent déjà aujourd’hui de mesures de sécurité supplémentaires pour éviter de tels téléchargements.

Bien que certains rayent déjà cette nouvelle approche de Google comme une mesure excessive compte tenu de son caractère obligatoire, nous devons prendre en compte l’effet positif que l’entreprise cherche à nous offrir.