Google Chrome, conseils pour maximiser votre expérience Android

Google Chrome il fait partie des les navigateurs Web les plus utilisés au monde. Ceci est principalement dû à sa facilité d’utilisation, aux multiples fonctionnalités disponibles ici, nombreuses possibilités de personnalisation et le fait que Chrome offre une expérience utilisateur fluide et rapide, avec des temps de chargement de page presque immédiats (bien sûr, cela dépend aussi du réseau).

En fait, Google Chrome offre de nombreuses fonctionnalités que, souvent et volontiers, nous finissons par ignorer les plus cachés et n’utilisez que les plus basiques. Dans cet article, nous allons voir un certain nombre d’options et de fonctionnalités que vous ne connaissez peut-être pas.

Google Chrome, quatre fonctionnalités que vous ne connaissez peut-être pas

Tout d’abord, vous êtes six en possession d’un smartphone avec Android 10 vous pouvez activer Mode sombre aussi sur votre navigateur chrome. Pour ce faire, il vous suffit de démarrer l’application, cliquez sur l’icône menu, puis sur la voix réglages et enfin thèmes. Une fois ici, cliquez sur l’option sombre et c’est tout: le thème sombre a été appliqué à votre Google Chrome.

Que fais tu basculer entre les onglets dans Google Chrome? Je suppose que vous avez l’habitude de cliquer sur le numéro situé à droite de la barre d’adresse, puis de cliquer sur l’onglet que vous souhaitez ouvrir. Il existe cependant une autre façon de passer plus rapidement à une autre carte: glisser vers la droite (ou à gauche) sur la barre d’adresse.

Êtes-vous intéressé par une page Web particulière et souhaitez-vous relire son contenu plus tard, peut-être hors ligne? vous pouvez télécharger la page entière au format PDF. Pour ce faire, connectez-vous à menu Google Chrome, puis cliquez sur l’élément partager. Après cela, cliquez sur l’élément Convertir en Adobe PDF, ou cliquez sur l’élément imprimer et changez l’imprimante en Enregistrer au format PDF. Cliquez sur le bouton approprié pour télécharger le fichier et vous avez terminé.

Tu ne connais pas le sens d’un mot? Faites simplement un clic long dessus jusqu’à ce que vous le sélectionniez: un petit panneau s’ouvrira dans lequel vous tous les résultats liés à ce mot sont affichés.