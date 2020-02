Google Chrome, les meilleures extensions pour votre navigateur Web

L’une des principales forces de chrome, Le navigateur Web de Google, est le fait que cela peut être personnalisé en téléchargeant ed en installant de nombreuses extensions. Dans cet article, je propose quelques extensions qui peuvent vous être très utiles et qui amélioreront votre expérience utilisateur avec Google Chrome.

Les meilleures extensions pour Google Chrome

Commençons par Dark Reader. Cette extension appliquer le thème sombre à chaque page Web que vous visitez, aidant à protéger votre vue et à favoriser une meilleure lisibilité la nuit. Il est également possible de modifier sa luminosité, son contraste, ses polices, de définir un filtre sépia ou de créer une liste de sites Web auxquels le mode sombre ne doit pas être appliqué.

Vous devez prendre une capture d’écran d’une page Web entière ou seulement une partie de son contenu? avec FireShot vous pouvez le faire simplement et immédiatement, en un seul clic. Une fois la capture d’écran effectuée, il sera possible de la modifier, de l’enregistrer et éventuellement partagez-le avec les services pris en charge.

Si vous avez enregistré de nombreuses pages Web dans vos favoris, le moyen le plus simple d’y accéder est Signet Sidebar. Cette extension en ajoute un à votre navigateur barre latérale sélectionnable sur le côté gauche de l’écran. Ici, tous les vôtres sont collectés sites favoris.

Une autre extension très intéressante est Mate Translate. C’est un traducteur capable de traduire n’importe quelle page Web, ou même des sous-titres Netflix. Mate Translate prend en charge 103 langues et est également un excellent outil pour ceux qui veulent en apprendre une nouvelle longue. En fait, cela montre la transcription phonétique et peut prononcer les mots avec l’intonation correcte. Si vous pratiquez votre anglais ou une autre langue étrangère, une autre extension qui peut vous aider est LanguageTool, un vérificateur de grammaire qui met en évidence et corrige les problèmes d’orthographe et de grammaire.

Last but not least, Vérification du mot de passe. Ceci est un outil très utile pour protégez vos comptes et vérifiez si vos données ont été violées. La vérification du mot de passe vous aidera également à créer une clé d’accès plus efficace.