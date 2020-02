Google Chrome pourrait introduire un nouveau bouton, à quoi ça sert?

Google Chrome pourrait bientôt mettre en œuvre un nouveau bouton pour un partage instantané d’une nouvelle page Web. Ce nouveau bouton de partage a été introduit dans la version la plus récente de Chrome Canary, en attendant d’être testé avant d’arriver dans la version stable et officielle du célèbre navigateur Web Google.

En ce moment, le bouton partager il est disponible pour les soleils Smartphones et tablettes Android, mais n’a pas été implémenté par défaut. Pour l’activer, vous devez activer le drapeau en tapant le code dans la barre de recherche de Google Chrome chrome: // drapeaux puis recherchez la fonction part-button-on-top-barre d’outils.

Le bouton de partage a été inséré dans le barre d’outils, juste à côté de la barre d’URL, et vous permet de partager une page Web beaucoup plus rapidement. Actuellement, en fait, pour partager une page Web, vous devez d’abord cliquer sur trois points verticaux (également entré dans la barre d’outils, à côté du nombre d’onglets ouverts sur Chrome) puis sur l’élément Partager…, en choisissant l’application et le contact avec lesquels vous souhaitez partager le fichier.

Google Chrome, entre sécurité et sous-titres en temps réel

Au-delà de ça, Google a pensé à une série de mises à jour destinées à sécurisez votre navigateur Web, et qui sera mis à disposition progressivement au cours des prochains mois. Plus précisément, Google Chrome s’assurera que les pages sont sécurisées (HTTPS) télécharger uniquement les fichiers sûrs, bloquant le téléchargements de contenu mixte (.exe, .zip, .iso, images, fichiers audio, vidéos, documents texte) pas sûr.

En outre, le Fonction Live Caption sur Chrome, donc à partir de générer des sous-titres automatiques pour les vidéos, podcasts et autres contenus multimédias dans la langue qui sont exécutés par le navigateur.