Google Chrome: une nouvelle mise à jour arrive pour améliorer la sécurité de Tecnoandroid

Récemment Google travaille sur l’une des mises à jour les plus importantes de tous les temps, dédiée au navigateur n ° 1 mondial. Nous parlons évidemment de chrome qui, comme nous le savons bien, a obtenu une grand succès partout dans le monde, marquant en fait plusieurs des milliards de téléchargements sur tous les principaux magasins d’applications. Selon des rumeurs récentes, apparemment la prochaine mise à jour, version 82, présentera certains nouvelles très importantes sur le front de la sécurité. Google Chrome, en fait, commencera lentement à bloquer tous les téléchargements effectués sur des plateformes Webmalheureusement ils n’ont pas le certificat de sécurité HTTPS. Une décision drastique qui, en fait, ce n’était pas apprécié par les utilisateurs. Voyons les détails ci-dessous.

Google Chrome: la nouvelle version à venir rendra le navigateur plus sécurisé

Comme mentionné précédemment, la nouvelle version 82 de Google Chrome, arrivée en avril, introduira des nouvelles importantes sur le front de la sécurité. En fait, lorsque l’utilisateur démarre un téléchargement sur une page non HTTPS, en fait, ce dernier sera averti du danger et le téléchargement sera instantanément bloqué. Cette nouvelle fonctionnalité sera donc introduite sous peu mais il faudra un certain temps avant qu’elle ne devienne effective. Au début, en fait, seuls les exécutables seront bloqués, puis le bloc sera également étendu aux archives compressées et ainsi de suite, jusqu’à ce que tous les types de fichiers soient bloqués.

De toute évidence une mise à jour aussi importante arrivera également sur les versions mobiles navigateur mais, selon des rumeurs récentes, ce dernier arrivera avec un certain retard. La principale raison est liée à l’aspect rpivacy qui, apparemment, sur les smartphones nécessite un travail supplémentaire de la part des développeurs.

Malheureusement cette fois aussi les critiques ne manquaient pas. Des centaines de milliers d’utilisateurs, en effet, se sont déversés sur le web se plaignant du choix imposé par Google, le définissant en fait un un acte qui prive l’utilisateur de sa liberté de choix. Restez connecté pour plus d’informations sur le sujet.

