Google Chrome va bientôt bloquer les téléchargements à risque du Web

Afin de rendre la navigation sur Internet plus sûre, Google bloquera bientôt les téléchargements dangereux via son navigateur Chrome. Les “téléchargements de contenus mixtes”, qui sont lancés sur des pages Web HTTPS mais qui proviennent de pages HTTP moins sécurisées, sont considérés comme dangereux par Google.

Chrome 83, dont la sortie est prévue en juin, bloquera automatiquement les téléchargements de ce type. Google ne bloquera pas les téléchargements HTTP initiés à partir des pages HTTP. En général, les pages HTTP sont moins sécurisées que celles qui utilisent le protocole HTTPS. Pour cette raison, certains sites s’efforcent d’amener les utilisateurs à télécharger du contenu malveillant d’une page HTTPS vers une page HTTP.

Google Chrome révolutionne notre façon de surfer sur le net

Chrome n’informe actuellement pas un utilisateur lorsqu’il est sur le point de télécharger du contenu qui peut ne pas être sûr. Cependant, avec la sortie de Chrome 82 en avril, Google commencera à avertir les utilisateurs si un téléchargement de contenu mixte commence. Initialement, Chrome avertira uniquement les utilisateurs des types de fichiers les plus malveillants, bien que le système d’avertissement s’étendra plus tard à plusieurs fichiers.

Google indique que cette fonctionnalité sera introduite dans le navigateur pour la première fois sur les plates-formes de bureau, notamment Windows, macOS, Chrome et Linux. Alors que l’implémentation sur les plateformes mobiles, iOS et Android, viendra plus tard. Cela signifie que les utilisateurs mobiles commenceront à recevoir des alertes de la version Chrome 83 et que le blocage automatique prendra effet plus tard.

Cette mise à jour peut ne pas être applicable aux consommateurs d’entreprise qui utilisent des environnements contrôlés, où le contenu HTTP peut être moins risqué.