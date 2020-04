Google Chrome, version 81 publiée avec plusieurs nouvelles fonctionnalités

La version stable de Chrome 81 est arrivée pour Windows, Mac et Linux après quelques semaines de retard causé par la pandémie de coronavirus. Comme le note ZDNet, Google a dû supprimer certaines des fonctionnalités qui seraient déployées dans les futures versions du navigateur. Cependant, la mise à jour comprend toujours quelques mises à jour importantes.

La mise à jour de Chrome permet une fonctionnalité appelée «badge d’icône d’application», qui permet aux applications et aux sites Web d’aviser les utilisateurs de nouvelles activités sans les interrompre. Il est beaucoup moins intrusif que les notifications finales et peut être le meilleur choix, par exemple, pour les applications de chat et de messagerie électronique qui affichent le nombre de messages non lus.

Chrome 81, la nouvelle version du broswer arrive malgré les retards

Cela pourrait également être un excellent choix pour les applications de médias sociaux qui indiquent le nombre de fois qu’un utilisateur a été tagué dans un message. Google a également lancé le test Web NFC Origin; c’est une fonctionnalité qui permettrait au navigateur Chrome de lire les tags NFC. Une fois qu’il est largement disponible et utilisé, les utilisateurs peuvent simplement se connecter au navigateur pour interagir avec les produits qui utilisent NFC et recueillir plus d’informations.

Le géant de la technologie a dû suspendre la mise en œuvre de la mise à jour Chrome régulièrement prévue en mars en raison d’un changement d’horaire de travail. Il avait précédemment annoncé qu’il ignorerait complètement la version 82, donc le prochain à sortir est Chrome 83, qui sera disponible en mai. De nouvelles informations seront bientôt disponibles.