Google Cloud acquiert AppSheet, une startup de Seattle qui vend des logiciels de développement d’applications sans code – .

Praveen Seshadri, à gauche, et Brian Sabino, co-fondateurs d’AppSheet. (Photo AppSheet)

Google Cloud a acquis AppSheet, une startup de Seattle fondée en 2014 qui aide les entreprises à développer leurs propres applications basées sur les données sans avoir besoin d’une équipe de développeurs.

Les termes du contrat ne sont pas divulgués. AppSheet continuera d’offrir ses services aux clients existants et nouveaux, et ses employés rejoindront l’équipe Google Cloud.

AppSheet compte des milliers de clients tels que Husqvarna Group, Solvay, Tigo Guatemala, American Electric Power, M&O Partners, Boom Technology et d’autres qui utilisent le logiciel pour créer des applications «sans code». Les cas d’utilisation incluent la gestion des stocks, le CRM et le service sur le terrain, et s’étendent à des secteurs tels que la fabrication, la construction, la science et autres. AppSheet a été classé n ° 131 sur le . 200, notre liste des meilleures startups du Pacifique Nord-Ouest.

Le PDG d’AppSheet, Praveen Seshadri, a lancé AppSheet avec Brian Sabino, un ancien étudiant de sa classe de systèmes de bases de données à l’Université Cornell. Ils avaient exploré comment les applications mobiles peuvent rendre les entreprises plus productives et découvert que les entreprises avaient faim d’applications personnalisées à prix modique.

Dans un article de blog, Seshadri a déclaré que Google Cloud “partage notre engagement envers une plate-forme sans code”.

«À mesure que nous mûrissons, l’industrie informatique a évolué, et il existe maintenant une énorme demande d’automatisation des entreprises», a écrit Seshadri. «Avec l’essor des plates-formes à faible et sans code, le développement citoyen est devenu le moyen stratégique pour les organisations modernes d’investir, d’innover et de rivaliser.»

Amit Zavery, l’exécutif de Google Cloud, a présenté la «stratégie agressive et la feuille de route d’AppSheet pour responsabiliser les hommes d’affaires en tant que développeurs».

“La capacité d’AppSheet à propulser une gamme d’applications – du CRM aux inspections sur le terrain et aux rapports personnalisés – combinée à l’expertise approfondie de Google Cloud dans les secteurs verticaux clés, permettra en outre de transformer le numérique dans des secteurs tels que les services financiers, la fabrication, la vente au détail, les soins de santé, la communication et les médias divertissement », a écrit Zavery dans un article de blog.

Des exemples d’applications que les clients d’AppSheet peuvent créer incluent celles conçues pour demander et suivre la maintenance de l’équipement; générer des rapports de construction quotidiens; ou remplir une liste de contrôle préopératoire. AppSheet a intégré l’intelligence artificielle et la technologie de traitement du langage naturel pour accélérer encore la création d’applications.

AppSheet a collecté 15 millions de dollars en avril dernier. Shasta Ventures a dirigé la ronde, avec la participation de l’investisseur existant New Enterprise Associates. À ce jour, le financement total de l’entreprise s’est élevé à près de 20 millions de dollars.

Seshadri a auparavant passé plus d’une décennie chez Microsoft. Sabino a également travaillé chez Microsoft avant de lancer une paire de startups et d’occuper le poste de vice-président de la technologie chez Hulu pendant un an.

Il existe un certain nombre d’autres plates-formes se présentant comme des plates-formes de développement d’applications rapides et faciles offertes par des sociétés telles que Microsoft, K2 Software, Mendix, OutSystems, Betty Blocks, etc. Le géant du cloud computing Amazon Web Services travaille également sur son propre projet sans code, a rapporté . l’année dernière.

Google Cloud a récemment ouvert la première partie de son nouveau campus de cinq bâtiments à South Lake Union à Seattle, ajoutant 600 000 pieds de terrain à l’empreinte de la société dans la région de Seattle directement en face du siège d’Amazon.

L’autre acquisition de startup de Google à Seattle est intervenue en 2017 lorsque le géant de la technologie a secrètement lancé une enquête sur la société de surveillance de la santé Senosis.