Google déconseille d’installer vos applications sur les téléphones Huawei sans licence

Vendredi dernier, Google a publié sur l’une de ses multiples pages d’assistance un message aux utilisateurs potentiels d’appareils Huawei, expliquant les implications de l’inclusion dans la liste des entités par le gouvernement américain en mai dernier.

Le communiqué, signé par Tristan Ostrowski, le directeur juridique d’Android et de Google Play, mentionne la date principale après la chronologie des événements qui maintiennent Huawei entre un rocher et un endroit dur: le 16 mai 2019. Tous les appareils qui n’existaient pas approuvés jusqu’à cette date n’ont pas accès aux services et applications Google.

“Pour protéger la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs, et pour protéger l’expérience globale, Google Play Store, Google Play Protect et les principales applications de Google (notamment Gmail, YouTube et Maps, entre autres) ne sont disponibles que sur les appareils avec la certification Play Protect. “

Google Play Protect comme argument

Google insiste sur le fait que Google Play Protect, qui analyse les applications disponibles à la recherche d’utilisations malveillantes de toutes sortes.

“Les nouveaux modèles d’appareils Huawei mis à la disposition du public après le 16 mai 2019 n’ont pas pu passer par ce processus de sécurité et ils n’auront pas préinstallé Play Protect. Par conséquent, ils sont considérés comme” non certifiés “et ne pourront pas utiliser les applications et Services Google. “

Cette étude de cas s’applique au Mate 30 Pro, le plus récent Huawei Mate Xs – qui sera bientôt lancé en Espagne, au moins – et même très probablement le prochain Huawei P40. Pour tous, en plus de ceux qui envisagent d’importer des appareils de Chine et de installer sur vos propres services et applications Google, le géant déconseille totalement:

“Les applications Google ne fonctionneront pas de manière fiable, car nous n’autorisons pas l’exécution de ces services sur des appareils non certifiés où la sécurité peut être compromise. L’utilisation d’applications Google comme applications secondaires comporte également un risque élevé d’installation d’une application. qui a été modifié ou manipulé de manière à compromettre la sécurité des utilisateurs. “

C’est quelque chose qui arrive, sans aller plus loin, à Google Pay sur le Mate 30 Pro, sur lequel nos considérations finales après l’avoir essayé plusieurs semaines étaient très similaires à celles fournies par Google maintenant.

Pendant ce temps, les fabricants chinois mettent déjà en place leur propre magasin d’applications conjoint, dans lequel unir nos forces pour empêcher l’escalade de ce type d’action par le gouvernement américain.

Comment savoir si mon appareil est certifié

Pour savoir si votre appareil Android est certifié Google, vous pouvez accéder au vôtre Paramètres Google Play – qui n’est pas préinstallé sur les appareils qui en manquent, il pourrait donc vous donner des indices. Dans ces paramètres, un menu apparaîtra, à la fin de l’ensemble, sous le titre “Play Protect Certification”, qui nous dira s’il est certifié ou non. Vous pouvez trouver plus d’informations sur le site Web Android lui-même.

